В ноябре смертность в Латвии выросла на 15,9%

В ноябре 2020 года в Латвии умерло 2520 человек, что на 346 человек больше, чем в ноябре 2019 года.

В сентябре по сравнению с соответствующим месяцем прошлого года количество умерших в Латвии увеличилось на 0,4%, в октябре - на 0,9%, а в ноябре - на 15,9%.