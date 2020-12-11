Пт, 11.12.2020
Наш общий приоритет - ограничить пандемию. Этого можно добиться, послушав экспертов. И жители доверяют решениям, которые логически обоснованы и основаны на науке. Даниэль Павлютс, депутат Сейма
Даниэль Павлютс, депутат Сейма
1 мин для прочтения

В ноябре смертность в Латвии выросла на 15,9%

Кладбище. Иллюстративное фото

ФОТО: Edijs Pālens /LETA

Смертность в Латвии в ноябре этого года увеличилась на 15,9% по сравнению с соответствующим месяцем прошлого года, сообщает Центральное статистическое управление.

В ноябре 2020 года в Латвии умерло 2520 человек, что на 346 человек больше, чем в ноябре 2019 года.

В сентябре по сравнению с соответствующим месяцем прошлого года количество умерших в Латвии увеличилось на 0,4%, в октябре - на 0,9%, а в ноябре - на 15,9%.

При этом количество умерших за 11 месяцев текущего года увеличилось на 1% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

Последние новости

НАВЕРХ
Back