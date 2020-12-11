У берегов Германии возобновилось строительство "Северного потока - 2"

Строительство ведется в исключительной экономической зоне Германии на глубине около 30 метров. В рамках начавшегося этапа "Фортуна" построит участок длиной 2,6 километра.

Как сообщалось, строительство трубопровода близилось к завершению, но работы внезапно прекратились в декабре 2019 года, когда США ввели санкции в отношении трубоукладочных судов "Северного потока - 2", поэтому завершение заключительного этапа отложилось.