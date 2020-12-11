У берегов Германии возобновилось строительство "Северного потока - 2"

Российское судно-трубоукладчик "Фортуна" начало достройку газопровода "Северный поток - 2", сообащет "Медуза".
Строительство ведется в исключительной экономической зоне Германии на глубине около 30 метров. В рамках начавшегося этапа "Фортуна" построит участок длиной 2,6 километра.
Как сообщалось, строительство трубопровода близилось к завершению, но работы внезапно прекратились в декабре 2019 года, когда США ввели санкции в отношении трубоукладочных судов "Северного потока - 2", поэтому завершение заключительного этапа отложилось.
В октябре США расширили санкции, чтобы не допустить завершения строительства "Северного потока - 2". Санкции были также распространены на компании, предоставляющие услуги или финансирующие модернизацию или установку оборудования на судах, участвующих в строительстве "Северного потока - 2".