Пт, 11.12.2020
Ограничения, ранее введенные правительством в отношении школьников, сработали, и общая заболеваемость детей сейчас не увеличивается и даже снижается. Юрий Перевощиков, эпидемиолог
Юрий Перевощиков, эпидемиолог
2
1 мин для прочтения

У берегов Германии возобновилось строительство "Северного потока - 2"

Северный поток-2

ФОТО: Reuters / Scanpix

Российское судно-трубоукладчик "Фортуна" начало достройку газопровода "Северный поток - 2", сообащет "Медуза".

Строительство ведется в исключительной экономической зоне Германии на глубине около 30 метров. В рамках начавшегося этапа "Фортуна" построит участок длиной 2,6 километра. 

Как сообщалось, строительство трубопровода близилось к завершению, но работы внезапно прекратились в декабре 2019 года, когда США ввели санкции в отношении трубоукладочных судов "Северного потока - 2", поэтому завершение заключительного этапа отложилось.

В октябре США расширили санкции, чтобы не допустить завершения строительства "Северного потока - 2". Санкции были также распространены на компании, предоставляющие услуги или финансирующие модернизацию или установку оборудования на судах, участвующих в строительстве "Северного потока - 2".

Последние новости

НАВЕРХ
Back