Одна из больниц Эстонии запретила ношение личных защитных масок в здании больницы

"Маски, которые предоставляет больница, по своим защитным свойствам соответствуют установленным европейским стандартам. Когда пациент приходит в своей личной маске, то мы ничего не знаем об уровне ее защиты и том, как долго он пользовался ей", - объясняет врач инфекционного контроля Клиники Тартуского Университета Пирет Митт.