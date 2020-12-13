Писательница, которой мужа выбрала мама - дочь Арнольда Шварценеггера Кэтрин

В этом году Арнольд Шварценеггер стал дедушкой! Внучку ему подарили дочь Кэтрин и ее возлюбленный, знаменитый актер Крис Прэтт. Хоть Кэтрин не пошла по стопам отца, она - не менее заметная личность. Рассказываем о звездной дочке!
Семья
Кэтрин Юнис Шварценеггер (сейчас еще добавилась и фамилия Прэтт) появилась на свет 13 декабря 1989 года в Лос-Анджелесе. Она - первенец в семье актера и политика Арнольда Шварценеггера и журналистки Марии Шрайвер.
Семья у девочки большая: в 1991 году родилась ее сестра Кристина, в 1993-м - брат Патрик, а в 1997-м - самый младший брат Кристофер.
Помимо этого, у Кэтрин есть единокровный брат Джозеф. Его мамой является домработница семьи Шварценеггер - Милдред Патрисия Баена. Арнольд долгое время пытался скрывать наличие внебрачного сына, известно о нем стало только в 2011 году. Развод с Марией Шрайвер никак не повлиял на теплые отношения актера с детьми. Например, Кэтрин у себя в соцсетях писала, что, несмотря ни на что, всегда будет любить отца и семью.
Кэтрин не раз говорила, что благодарна родителям за то, что те никогда не давили на детей в выборе карьеры и увлечений. По окончании колледжа звездная дочка пошла учиться в Южно-Калифорнийский университет на факультет связей с общественностью и журналистики.
Карьера
Окончив университет, Кэтрин связала свою судьбу с писательством:
В 2010-м в свет вышла ее первая книга "Твоя судьба: Как полюбить свою внешнюю и внутреннюю красоту. Советы того, кто прошел через это". В ней девушка делится личным опытом и рассуждает о том, как принять себя. Уже на первых страницах Кэтрин знакомит читателей с собственной биографией.
"Ненавижу себя! - кричала я маме. - Я толстая, уродливая, глупая, я чувствую себя просто отвратительно!".
В тот момент из хрупкой, стройной девочки Кэтрин превратилась в страдающего лишним весом подростка. В книге она рассказала, что помогло ей преодолеть этот период, похудеть и полюбить себя.
В 2011-м она выпустила книгу "Я только что закончила обучение… Что дальше? Честные ответы того, кто прошел через это". Тут Кэтрин рассказала, что делать после выпуска из университета. Но она - не единственная героиня книги: среди тех, кто поделился личным опытом - певец Джон Ледженд, теннисистка Серена Уильямс, бизнесвумен Сара Блейкли, а также звездные родители самой Кэтрин.
В 2017-м дочь Шварценеггера выпустила первую книгу для детей "Маверик и я", в основе которой - воспоминания девушки. В школьные годы Кэтрин входила в группу людей, спасавших потерянных или брошенных собак. К слову, писательница является членом Американского общества защиты животных.
В начале марта уже этого года в продажу вышла четвертая книга Кэтрин - "Дар прощения: вдохновляющие истории от тех, кто преодолел непростительное". Шварценеггер собрала в ней 22 истории реальных людей, преодолевшихситуации, в которых, как может показаться на первый взгляд, нет места прощению.
Кстати, уже на обложке имя автора написано с двойной фамилией - Кэтрин Шварценеггер-Прэтт.
Личная жизнь
Летом 2018 года СМИ засняли Кэтрин в компании американского актера Криса Прэтта. Годом ранее звезда фильмов Marvel развелся с женой, актрисой Анной Фэрис, с которой у него есть общий сын Джек.
Как оказалось, с Прэттом была знакома мама Кэтрин, которая решила, что актер станет подходящей партией для дочери. Мария организовала "случайную" встречу, и все вышло идеально: Крис и Кэтрин понравились друг другу и стали встречаться.
В январе 2019 года они объявили о помолвке, а уже 8 июня того же года поженились в Монтесито (Калифорния). В августе 2020-го у пары родилась дочь Лайла Мария Шварценеггер-Прэтт, первая внучка Арнольда Шварценеггера.
Что еще известно?
- Кэтрин Шварценеггер регулярно занимается йогой и медитацией.
- В копилке дел звездной дочки также видеоподкасты, записанные специально для журнала InStyle:
"Я так рада, что записываю эти видео, отвечаю на ваши вопросы и углубляю свои познания о косметике, правильном питании, о здоровых волосах - словом, обо всем, что касается стиля и образа жизни", - говорила Кэтрин в первом видеообращении к читательницам.
- По материнской линии девушка - дальняя родственница Джона Кеннеди.