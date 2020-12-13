Писательница, которой мужа выбрала мама - дочь Арнольда Шварценеггера Кэтрин

Семья

Кэтрин Юнис Шварценеггер (сейчас еще добавилась и фамилия Прэтт) появилась на свет 13 декабря 1989 года в Лос-Анджелесе. Она - первенец в семье актера и политика Арнольда Шварценеггера и журналистки Марии Шрайвер.

Семья у девочки большая: в 1991 году родилась ее сестра Кристина, в 1993-м - брат Патрик, а в 1997-м - самый младший брат Кристофер.

Помимо этого, у Кэтрин есть единокровный брат Джозеф. Его мамой является домработница семьи Шварценеггер - Милдред Патрисия Баена. Арнольд долгое время пытался скрывать наличие внебрачного сына, известно о нем стало только в 2011 году. Развод с Марией Шрайвер никак не повлиял на теплые отношения актера с детьми. Например, Кэтрин у себя в соцсетях писала, что, несмотря ни на что, всегда будет любить отца и семью.

Кэтрин не раз говорила, что благодарна родителям за то, что те никогда не давили на детей в выборе карьеры и увлечений. По окончании колледжа звездная дочка пошла учиться в Южно-Калифорнийский университет на факультет связей с общественностью и журналистики.

Карьера

Окончив университет, Кэтрин связала свою судьбу с писательством:

В 2010-м в свет вышла ее первая книга "Твоя судьба: Как полюбить свою внешнюю и внутреннюю красоту. Советы того, кто прошел через это". В ней девушка делится личным опытом и рассуждает о том, как принять себя. Уже на первых страницах Кэтрин знакомит читателей с собственной биографией.

"Ненавижу себя! - кричала я маме. - Я толстая, уродливая, глупая, я чувствую себя просто отвратительно!".

В тот момент из хрупкой, стройной девочки Кэтрин превратилась в страдающего лишним весом подростка. В книге она рассказала, что помогло ей преодолеть этот период, похудеть и полюбить себя.

В 2011-м она выпустила книгу "Я только что закончила обучение… Что дальше? Честные ответы того, кто прошел через это". Тут Кэтрин рассказала, что делать после выпуска из университета. Но она - не единственная героиня книги: среди тех, кто поделился личным опытом - певец Джон Ледженд, теннисистка Серена Уильямс, бизнесвумен Сара Блейкли, а также звездные родители самой Кэтрин.