В Иране казнили оппозиционного журналиста. Он долго жил за границей, но его похитили и вернули в Иран

Сорокасемилетний Зам был повешен утром 12 декабря. Несколько дней назад Верховный суд Ирана оставил в силе вынесенный ему смертный приговор.

В июне революционный суд Ирана приговорил Зама к смертной казни, признав его виновным в "коррупции на Земле"- обычно такое обвинение используется в делах, связанных со шпионажем или попытками свержения власти.

На сайте и в телеграм-канале Amad News, где был администратором Зам, публиковалась разоблачающая информация о должностных лицах Ирана и сообщалось о месте и времени акций протестов.