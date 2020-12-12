Сб, 12.12.2020
Мы идем к просветительско-аналитическому контенту, вряд ли будем делать развлекательный контент. Вадим Радионов, журналист, автор YouTube-канала "И Грянул Грэм".
Вадим Радионов, журналист, автор YouTube-канала "И Грянул Грэм".
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  • В Иране казнили оппозиционного журналиста. Он долго жил за границей, но его похитили и вернули в Иран
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В Иране казнили оппозиционного журналиста. Он долго жил за границей, но его похитили и вернули в Иран

Рухоллу Зам

ФОТО: Reuters

В Иране привели в исполнение смертный приговор администратору оппозиционного новостного сайта и телеграм-канала AmadNews Рухоллу Зама, пишет "Дождь" со ссылкой на Al Jazeera и Mehr News.

Сорокасемилетний Зам был повешен утром 12 декабря. Несколько дней назад Верховный суд Ирана оставил в силе вынесенный ему смертный приговор.

В июне революционный суд Ирана приговорил Зама к смертной казни, признав его виновным в "коррупции на Земле"- обычно такое обвинение используется в делах, связанных со шпионажем или попытками свержения власти. 

На сайте и в телеграм-канале Amad News, где был администратором Зам,  публиковалась разоблачающая информация о должностных лицах Ирана и сообщалось о месте и времени акций протестов. 

Как отмечает Mehr News, Зам считался одним из основных фигур оппозиции Ирана.

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