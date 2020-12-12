Сб, 12.12.2020
Мы идем к просветительско-аналитическому контенту, вряд ли будем делать развлекательный контент. Вадим Радионов, журналист, автор YouTube-канала "И Грянул Грэм".
Вадим Радионов, журналист, автор YouTube-канала "И Грянул Грэм".
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Житель Франции выиграл рекордную сумму в истории европейских лотерей - 200 миллионов евро

Лотерея. Иллюстрация

ФОТО: PanterMedia/Scanpix

В международной лотерее EuroMillions 11 декабря был разыгран рекордный джекпот в 200 миллионов евро, пишет "Медуза".

Победителем стал житель Франции - он выиграл в лотерею EuroMillions 200 миллионов евро - это рекордный выигрыш в стране за всю историю существования этой лотереи.

Победитель правильно угадал все пять из 50 чисел.

Представитель организаторов лотереи Изабель Чезари рассказала телеканалу LCI, что победитель пока не заявил о себе, его имя неизвестно. У него есть 60 дней на то, чтобы забрать деньги. 

Предыдущий рекорд установил житель Великобритании в 2019 году, выиграв примерно 190 миллионов евро.

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