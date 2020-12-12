Житель Франции выиграл рекордную сумму в истории европейских лотерей - 200 миллионов евро

Победителем стал житель Франции - он выиграл в лотерею EuroMillions 200 миллионов евро - это рекордный выигрыш в стране за всю историю существования этой лотереи.

Представитель организаторов лотереи Изабель Чезари рассказала телеканалу LCI, что победитель пока не заявил о себе, его имя неизвестно. У него есть 60 дней на то, чтобы забрать деньги.