"Мы уважаем свободу слова" и "накопилось": реакция должностных лиц на субботние протесты

Как известно, в субботу в Риге прошли две акции протеста против ограничительных мер, введенных правительством в период пандемии - на набережной 11 Ноября и у памятника Свободы. На обеих работала как Госполиция, так и Муниципальная полиция.

Министр внутренних дел Сандис Гиргенс (KPV LV)

В своем профиле в Facebook министр внутренних дел Сандис Гиргенс (KPV LV) подчеркнул, что Государственная полиция и Рижская муниципальная полиция работают профессионально. В то же время он призывает людей быть ответственными, соблюдать стандартные меры безопасности.

☝️Valsts policijā strādā profesionāļi. 1️⃣Skats no drona Krastmalā ap plkst.13 - var redzēt īsto cilvēku skaitu. Šobrīd... Опубликовано Sandis Ģirģens Суббота, 12 декабря 2020 г.

В программе Латвийского телевидения Panorāma министр пояснил, что в субботу утром он участвовал в брифинге Госполиции и призвал к дружескому, мирному общению с участниками мероприятия. По его словам, большинство участников мероприятий - это люди, у которых "просто накопилось".

"Мы сделали все возможное, чтобы предотвратить насилие на улицах, ущерб другим людям и имуществу. Людей, которые действительно проводят какие-то провокации или находятся в состоянии алкогольного опьянения, задерживают, а мирные люди, которые вышли, чтобы выразить свою точку зрения на эти решения - это их право, и мы уважаем свободу слова", - сказал Гиргенс.

Мэр Риги Мариньш Стакис

Мэр Риги Мариньш Стакис (APP) в своем микроблоге Twitter также отметил, что Государственная и Рижская муниципальная полиция действовали профессионально и сдержанно, и поблагодарил сотрудников правоохранительных органов за это.

"Главное, что удалось предотвратить эскалацию ситуации. Нападение на сотрудника полиции, выполняющего свою работу, особенно осудительно. Я ожидаю, что умышленное нарушение ограничений Covid-19 будет преследоваться по закону", - добавил Стакис.

Видео: Момент задержания у памятника Свободы

Министр здравоохранения Илзе Винькеле (AP)

Министр здравоохранения Илзе Винькеле (AP) также поблагодарила сотрудников полиции. Министр в своем микроблоге Twitter признала, что напряжение велико и все устали.

"Провокаторы, которые это используют, - это, конечно, особая категория. Но людей, которые следуют за ними по разным причинам, обзывать не надо. Это не помогает", - считает Винькеле.

Премьер-министр Кришьянис Кариньш (JV)

Премьер-министр Кришьянис Кариньш (JV) также признался в Twitter, что он понимает проблемы и трудности, которые пандемия Covid-19 и меры по ее смягчению вызывают для всех. В то же время премьер-министр призывает к единству, добавив, что, преодолев вместе эту чуму, мы станем сильнее.

Галерея: Акция на набережной 11 Ноября