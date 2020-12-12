Предметы, которые пропадут из наших домов в ближайшие 25 лет

Еще десять лет назад во многих домах были видеомагнитофоны, стойки для дисков и музыкальные центры. А какие из предметов, к которым мы привыкли сегодня, в будущем будут выглядеть устаревшими?

Считыватели DVD и Blu-Ray

По мере роста спроса на различные стриминговые платформы (Netflix, Amazon Prime, Rakuten, HBO) с полок магазинов исчезают классические DVD и Blu-Ray диски. Сегодня намного выгоднее смотреть фильмы на стриминговой платформе, к тому же так фильмы не занимают места, как это часто бывает с дисками.

Пластиковые горшки для цветов

Вместе с растущим интересом к экологически чистому образу жизни со временем пропадут вредные пластиковые горшки - скорее всего, их заменят альтернативы из биоразлагаемых материалов. Также в жизнь садоводов обязательно войдут горшки из вторсырья.

Классические будильники

В некоторых домах еще есть современные цифровые будильники со встроенным радио, но и этот предмет со временем войдет в историю как пережиток прошлого. Сегодня все чаще будильники используют в смартфонах или умных домашних устройствах.

Пульты управления

Уже сегодня большинством телевизоров и даже детских игрушек можно управлять с помощью смартфона или планшета. Следует отметить, что и другими устройствами в доме уже можно управлять с помощью смартфона.

Календари

Хотя эти предметы обладают своим шармом, и иногда многие современные люди находят физический календарь на стене более удобным в использовании, все больше и больше людей начинают использовать приложения на смартфонах. Кроме того, цифровой календарь можно синхронизировать с другими устройствами, например ноутбуком, что упрощает использование и создание списков и планов с разных устройств.

Пластиковая посуда

Как и в случае с пластиковыми цветочными горшками, наличие пластиковых контейнеров находится под угрозой. Уже сегодня большинство людей предпочитают для хранения стеклянные контейнеры, которые более гигиеничны и визуально более красивы. К тому же пластиковая тара быстрее изнашивается, царапается, иногда теряет цвет и становится непривлекательной.

Кофейные капсулы

Вскоре в мире кофе ожидается революция - люди с зеленым мышлением уже давно борются с маленькими пластиковыми кофейными капсулами. Возможно, что эти капсулы станут компостируемыми или будут заменены обычным молотым кофе.

Пластиковые бутылки

И снова история с пластиком - хотя 60 лет назад он считался материалом будущего, глобальное потепление и загрязнение окружающей среды меняют мышление людей. Уже сейчас большинство домохозяйств стараются использовать меньше пластиковых бутылок; ожидается, что вскоре они будут полностью устранены.

Мешки для мусора и мусорные баки

Вскоре сортировка мусора станет неотъемлемой частью повседневной жизни не только в развитых западных странах, но и в развивающихся. Ожидается, что в ближайшем будущем люди станут еще более усердно сортировать мусор и не будут выбрасывать отходы в один общий мешок.

Традиционная система безопасности