Предметы, которые пропадут из наших домов в ближайшие 25 лет

В современном мире технологии и модные тенденции стремительно меняются, а это значит, что многие вещи, устройства или товары, которые мы используем сегодня, могут со временем пропасть из обихода. Рассказываем, какие предметы могут исчезнуть из домашних хозяйств уже в ближайшие 25 лет.
Еще десять лет назад во многих домах были видеомагнитофоны, стойки для дисков и музыкальные центры. А какие из предметов, к которым мы привыкли сегодня, в будущем будут выглядеть устаревшими?
Считыватели DVD и Blu-Ray
По мере роста спроса на различные стриминговые платформы (Netflix, Amazon Prime, Rakuten, HBO) с полок магазинов исчезают классические DVD и Blu-Ray диски. Сегодня намного выгоднее смотреть фильмы на стриминговой платформе, к тому же так фильмы не занимают места, как это часто бывает с дисками.
Пластиковые горшки для цветов
Вместе с растущим интересом к экологически чистому образу жизни со временем пропадут вредные пластиковые горшки - скорее всего, их заменят альтернативы из биоразлагаемых материалов. Также в жизнь садоводов обязательно войдут горшки из вторсырья.
Классические будильники
В некоторых домах еще есть современные цифровые будильники со встроенным радио, но и этот предмет со временем войдет в историю как пережиток прошлого. Сегодня все чаще будильники используют в смартфонах или умных домашних устройствах.
Пульты управления
Уже сегодня большинством телевизоров и даже детских игрушек можно управлять с помощью смартфона или планшета. Следует отметить, что и другими устройствами в доме уже можно управлять с помощью смартфона.
Календари
Хотя эти предметы обладают своим шармом, и иногда многие современные люди находят физический календарь на стене более удобным в использовании, все больше и больше людей начинают использовать приложения на смартфонах. Кроме того, цифровой календарь можно синхронизировать с другими устройствами, например ноутбуком, что упрощает использование и создание списков и планов с разных устройств.
Пластиковая посуда
Как и в случае с пластиковыми цветочными горшками, наличие пластиковых контейнеров находится под угрозой. Уже сегодня большинство людей предпочитают для хранения стеклянные контейнеры, которые более гигиеничны и визуально более красивы. К тому же пластиковая тара быстрее изнашивается, царапается, иногда теряет цвет и становится непривлекательной.
Кофейные капсулы
Вскоре в мире кофе ожидается революция - люди с зеленым мышлением уже давно борются с маленькими пластиковыми кофейными капсулами. Возможно, что эти капсулы станут компостируемыми или будут заменены обычным молотым кофе.
Пластиковые бутылки
И снова история с пластиком - хотя 60 лет назад он считался материалом будущего, глобальное потепление и загрязнение окружающей среды меняют мышление людей. Уже сейчас большинство домохозяйств стараются использовать меньше пластиковых бутылок; ожидается, что вскоре они будут полностью устранены.
Мешки для мусора и мусорные баки
Вскоре сортировка мусора станет неотъемлемой частью повседневной жизни не только в развитых западных странах, но и в развивающихся. Ожидается, что в ближайшем будущем люди станут еще более усердно сортировать мусор и не будут выбрасывать отходы в один общий мешок.
Традиционная система безопасности
Технологии меняются с каждым годом, кардинально меняются и системы безопасности. Классические камеры наблюдения и сигнализацию скоро заменят устройства умного дома, совместимые с телефоном - они же будут отправлять уведомления о возможном взломе или пожаре.