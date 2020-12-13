В Рижской муниципальной полиции сократят 25 штатных мест

Полиция Рижского самоуправления приняла решение на 25 сократить количество штатных мест, сообщил начальник полиции самоуправления Юрис Лукасс на заседании комитета Рижской думы по безопасности, порядку и предотвращению коррупции.
Таким образом будет сэкономлено 241 950 евро в виде заработной платы, 57 076 евро в виде соцналога и 34 560 евро в виде суточных.
Эти средства планируется направить на улучшение технического оснащения полиции самоуправления.
Лукасс сообщил, что в полиции Рижского самоуправления сейчас 121 вакансия. Согласно предоставленной столичной полицией информации, вакантны около 10% штатных мест.