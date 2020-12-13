Вс, 13.12.2020
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Криста, переболевшая Covid-19
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В Рижской муниципальной полиции сократят 25 штатных мест

ФОТО: Ieva Makare / LETA

Полиция Рижского самоуправления приняла решение на 25 сократить количество штатных мест, сообщил начальник полиции самоуправления Юрис Лукасс на заседании комитета Рижской думы по безопасности, порядку и предотвращению коррупции.

Таким образом будет сэкономлено 241 950 евро в виде заработной платы, 57 076 евро в виде соцналога и 34 560 евро в виде суточных.

Эти средства планируется направить на улучшение технического оснащения полиции самоуправления.

Лукасс сообщил, что в полиции Рижского самоуправления сейчас 121 вакансия. Согласно предоставленной столичной полицией информации, вакантны около 10% штатных мест.

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