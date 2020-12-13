Эксперимент: даже с тремя масками уровень кислорода в организме не меняется

Один из аргументов противников ношения защитных масок в период пандемии коронавируса - якобы маски несут угрозу здоровью. Так ли это на самом деле? Журналист передачи LTV Panorāma отправился в Клинику токсикологии и сепсиса Рижской Восточной больницы (RAKUS), чтобы проверить лично.
Врачи, при помощи специального профессионального оборудования, проверили уровень кислорода в организме журналиста. На первом этапе эксперимента на нем была надета только одна маска.
Показатели журналиста - 98, 97.
"Насыщенность крови кислородом в норме, когда вы в одной маске", - констатирует врач.
После этого журналист надевает еще две маски, прямо поверх той, что была на нем изначально. Уровень кислорода в крови не меняется.
"Если насыщенность кислородом остается неизменной, значит маска не мешает нормальному снабжению крови кислородом. Это лишь подтверждает тот факт, что при правильном использовании маски никакой угрозы жизни человека не создается", - говорит врач.
Тем не менее, по словам врача, насыщенность кислородом - величина не постоянная. Показатели могут зависеть не только от доступа собственно кислорода, но и от того, насколько хорошо снабжается кровью палец, на который надет датчик. так, например, когда руки холодные, показатель может быть другим.
В конце эксперимента решено измерить уровень кислорода у самого врача, на лице которого плотно прилегает респиратор, в котором он ходит весь рабочий день. Показатель - 96 единиц.
Видео: сюжет Panorāma на латышском языке