Вс, 13.12.2020
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Кефир, шоколад и латвийское печенье: из чего состоят пайки эстонских школьников во время "дистанционки"?

Паек учеников школы Кесклинна в Вильянди.

ФОТО: Marko Saarm

В пятницу дети забрали все свои учебные принадлежности из школы домой, чтобы приступить к дистанционному обучению. Также ученики вильяндиских школ получили школьные пайки, пишет Rus.postimees.

"На период э-обучения питание организовано через продовольственные пайки", - сообщила горуправа Вильянди в пятницу.

В трех основных школах города ученикам выдали по продуктовому пакету, но наполнение везде разное.

Ученики школы имени Якобсона пачку каши, гороховый суп в банке, макароны, пачку печенья и маленькую плитку шоколада.

Продуктовый паек школы имени Якобсона.

ФОТО: Erakogu

Ученики школы Паалалинна получила пачку кефира, гороховый суп в банке, сыр, хлеб, печенье, одно яблоко и сырок.

Паек школы Паалалинна.

ФОТО: Erakogu

Продуктовый паек учеников школы Кесклинна с одной стороны был самым скромным, но, вероятно, самым приятным для детей. Для них положили большую плитку белого шоколада и упаковку конфет.

На время дистанционного обучения школьные столовые работать не будут и теплых обедов соответственно также предоставлять не будут, поскольку детям запрещено находиться в школьных помещениях.

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