Кефир, шоколад и латвийское печенье: из чего состоят пайки эстонских школьников во время "дистанционки"?

В пятницу дети забрали все свои учебные принадлежности из школы домой, чтобы приступить к дистанционному обучению. Также ученики вильяндиских школ получили школьные пайки, пишет Rus.postimees.
"На период э-обучения питание организовано через продовольственные пайки", - сообщила горуправа Вильянди в пятницу.
В трех основных школах города ученикам выдали по продуктовому пакету, но наполнение везде разное.
Ученики школы имени Якобсона пачку каши, гороховый суп в банке, макароны, пачку печенья и маленькую плитку шоколада.
Ученики школы Паалалинна получила пачку кефира, гороховый суп в банке, сыр, хлеб, печенье, одно яблоко и сырок.
Продуктовый паек учеников школы Кесклинна с одной стороны был самым скромным, но, вероятно, самым приятным для детей. Для них положили большую плитку белого шоколада и упаковку конфет.
На время дистанционного обучения школьные столовые работать не будут и теплых обедов соответственно также предоставлять не будут, поскольку детям запрещено находиться в школьных помещениях.