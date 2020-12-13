Кефир, шоколад и латвийское печенье: из чего состоят пайки эстонских школьников во время "дистанционки"?

"На период э-обучения питание организовано через продовольственные пайки", - сообщила горуправа Вильянди в пятницу.

В трех основных школах города ученикам выдали по продуктовому пакету, но наполнение везде разное.

Ученики школы имени Якобсона пачку каши, гороховый суп в банке, макароны, пачку печенья и маленькую плитку шоколада.

Продуктовый паек школы имени Якобсона. ФОТО: Erakogu

Ученики школы Паалалинна получила пачку кефира, гороховый суп в банке, сыр, хлеб, печенье, одно яблоко и сырок.

Паек школы Паалалинна. ФОТО: Erakogu

Продуктовый паек учеников школы Кесклинна с одной стороны был самым скромным, но, вероятно, самым приятным для детей. Для них положили большую плитку белого шоколада и упаковку конфет.