Пн, 14.12.2020
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Ингус Палаускис, представитель магазина LaTS
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  • Почему в наборы школьников входит молоко, произведенное в Польше, а не в Латвии?
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Почему в наборы школьников входит молоко, произведенное в Польше, а не в Латвии?

Молоко

ФОТО: Pixabay

Во время дистанционного обучения школьники в Риге получают продуктовые наборы. Некоторые родители были удивлены, увидев импортные продукты, произведенные не в Латвии. Например, молоко польского производства. Почему так? 

Как пояснили в Департаменте образования, культуры и спорта Рижской думы, в наборах предпочтение отдается продуктам, отвечающим требованиям национальной схемы качества продуктов питания, органического земледелия или интегрированных сельскохозяйственных продуктов.

Однако, если рассматриваемые продукты не производятся в Латвии или их стоимость превышает пределы допустимого финансирования, то в наборы школьников могут быть включены продукты питания, произведенные в других странах.

Например, это относится к молоку, обработанному при высокой температуре, которое не предлагают латвийские производители. Приходится искать альтернативы. 

Данная ситуация сложилась, поскольку, по соображениям безопасности, ассортимент продуктовых наборов не может включать многие продукты, которые необходимо хранить в холодильнике при определенной температуре, чтобы продукты не портились. 

В целях безопасности в набор входят продукты, которым не требуется низкая температура хранения от 2 до 5 градусов: консервы, стерилизованные молочные продукты, крупы, макаронные изделия, а также продукты, у которых не требуется указывать минимальный срок хранения, например, свежие фрукты и овощи.

Поскольку раздача наборов не всегда происходит в точное время, нет гарантии, что содержимое набора будет выдержано при соответствующей температуре не менее 1-1,5 часов.

В результате было бы небезопасно раздавать пастеризованное молоко, так как неправильное хранение может привести к тому, что молоко испортится быстрее, чем указано на дате истечения срока годности. Кроме того, из-за задержки выдачи,  могло бы быть передано молоко с очень коротким сроком хранения, пояснили в департаменте. 

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