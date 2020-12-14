Почему в наборы школьников входит молоко, произведенное в Польше, а не в Латвии?

Во время дистанционного обучения школьники в Риге получают продуктовые наборы. Некоторые родители были удивлены, увидев импортные продукты, произведенные не в Латвии. Например, молоко польского производства. Почему так?
Как пояснили в Департаменте образования, культуры и спорта Рижской думы, в наборах предпочтение отдается продуктам, отвечающим требованиям национальной схемы качества продуктов питания, органического земледелия или интегрированных сельскохозяйственных продуктов.
Однако, если рассматриваемые продукты не производятся в Латвии или их стоимость превышает пределы допустимого финансирования, то в наборы школьников могут быть включены продукты питания, произведенные в других странах.
Например, это относится к молоку, обработанному при высокой температуре, которое не предлагают латвийские производители. Приходится искать альтернативы.
Данная ситуация сложилась, поскольку, по соображениям безопасности, ассортимент продуктовых наборов не может включать многие продукты, которые необходимо хранить в холодильнике при определенной температуре, чтобы продукты не портились.
В целях безопасности в набор входят продукты, которым не требуется низкая температура хранения от 2 до 5 градусов: консервы, стерилизованные молочные продукты, крупы, макаронные изделия, а также продукты, у которых не требуется указывать минимальный срок хранения, например, свежие фрукты и овощи.
Поскольку раздача наборов не всегда происходит в точное время, нет гарантии, что содержимое набора будет выдержано при соответствующей температуре не менее 1-1,5 часов.
В результате было бы небезопасно раздавать пастеризованное молоко, так как неправильное хранение может привести к тому, что молоко испортится быстрее, чем указано на дате истечения срока годности. Кроме того, из-за задержки выдачи, могло бы быть передано молоко с очень коротким сроком хранения, пояснили в департаменте.