Пн, 14.12.2020
Несомненно, на оказание неотложной помощи влияние оказывается уже несколько недель, и в основном оно связано с неспособностью конкретных больниц предоставить отдельные услуги. Но в целом сразу надо отметить, что ни один пациент не пострадал. Лиене Ципуле, глава NMPD
Лиене Ципуле, глава NMPD
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В Латвии за сутки умерли 3 человека с Covid-19, заболевание выявлено еще у 210 человек

ФОТО: Pordee_Aomboon/Shutterstock

За прошедшие сутки в Латвии подтверждено 210 новых случаев Covid-19, умерли трое инфицированных, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Из скончавшихся больных двое принадлежали к возрастной группе 70-80 лет, один - к возрастной группе 85-90 лет.

В воскресенье сделано 2811 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 7.5%. В целом с начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 25 885 человек.

По подсчетам агентства LETA, за последние 14 дней Covid-19 подтвержден у 8810 человек.

За прошедшие сутки в Латвии госпитализировано 94 больных Covid-19, общее число инфицированных новым коронавирусом в больницах достигло 814 человек, что является новым максимумом, свидетельствуют обобщенные данные Национальной службы здравоохранения.

Из находящихся в больницах Латвии 814 больных Covid-19 775 человек находятся в среднетяжелом состоянии, а 39 - в тяжелом.

За прошедшие сутки из стационаров были выписаны 26 человек, переболевших Covid-19, в том числе один - переведен. Всего из больниц за время пандемии выписаны 2056 больных Covid-19.

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