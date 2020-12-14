В Латвии за сутки умерли 3 человека с Covid-19, заболевание выявлено еще у 210 человек

Из скончавшихся больных двое принадлежали к возрастной группе 70-80 лет, один - к возрастной группе 85-90 лет.

В воскресенье сделано 2811 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 7.5%. В целом с начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 25 885 человек.

По подсчетам агентства LETA, за последние 14 дней Covid-19 подтвержден у 8810 человек.

За прошедшие сутки в Латвии госпитализировано 94 больных Covid-19, общее число инфицированных новым коронавирусом в больницах достигло 814 человек, что является новым максимумом, свидетельствуют обобщенные данные Национальной службы здравоохранения.

Из находящихся в больницах Латвии 814 больных Covid-19 775 человек находятся в среднетяжелом состоянии, а 39 - в тяжелом.