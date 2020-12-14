Тихановская о том, что заставило ее уехать, что делать дальше и кто может стать президентом Беларуси

Об отъезде

На вопрос о том, что произошло перед отъездом, Тихановская ответила: "Мне сказали, что я должна выбирать между детьми и тюрьмой. Я, конечно, выбрала детей".

Теперь она понимает, что, возможно, это был блеф, но к такому риску она не была готова. "Они очень подробно рассказали о том, что меня ждет", - добавила она.

По словам Светланы, события развивались прямо в Центризбиркоме, с ней говорили высокопоставленные сотрудники правоохранительных органов.

Как себя называет

По словам Тихановской, официальные письма она подписывает как "лидер демократической Беларуси". Она не может называть себя избранным президентом, так как после уничтожения документации по выборам нет больше доказательств.

Она также не согласна со статусом "лидер оппозиции", так как считает, что с ней большинство. "Я думаю, что "лидер демократической Беларуси" - лучшее описание, потому что оно отражает то, что мы пытаемся сделать вместе", - отметила Тихановская.

Больше не "просто слабая женщина"

Тихановская призналась, что несколько мировых лидеров посоветовали ей перестать говорить, что она слаба, ведь она уже показала свою силу.

"Я встретилась с бывшим президентом Литвы Далей Грибаускайте. Она сказала: "Даже если вы чувствуете себя слабой, не говорите этого. Вы должны сесть за стол с лидерами с уверенностью, что вы тоже лидер, что вы знаете, о чем говорите. Не преуменьшайте навыки, которые вы приобрели за это время", - цитирует Тихановскую Tut.by, опубликовавший полный перевод интервью The New Yorker.

Что делать?

По мнению Тихановской, для выхода из сложившейся ситуации, необходимо предпринять конкретные шаги. Среди таких она отметила необходимость расширить список лиц, к которым применяются индивидуальные санкции, включив туда и директоров школ, в которых были сфальсифицированы результаты выборов, начальников тюрем, директоров больниц, увольняющих врачей за высказывания.

Также Тихановская убеждена в необходимости санкций ЕС против крупных промышленных предприятий, таких как "Нафтан", "Беларуськалий" и "Гродно Азот". По мнению Тихановской, силовики предадут Александра Лукашенко, как только у него закончатся деньги.

Лидер демократической Беларуси также допустила несколько вариантов развития событий по переговорам с Лукашенко: "Может быть, кто-нибудь из его администрации окажется достаточно смелым, чтобы сесть за стол переговоров с нами. Возможно, кто-то из его ближайшего окружения предаст Лукашенко и наденет на него наручники. Возможно, вмешается какая-то третья сторона - может быть, Россия или даже Соединенные Штаты".

О будущем президенте

Тихановская по-прежнему не видит себя в роли будущего президента: "Мы говорим о парламентской республике или о парламентско-президентской системе, в которой президент играет церемониальную роль. Кроме того, страна будет в экономическом дерьме, простите за мой французский. Нам понадобится президент, имеющий опыт в экономике, политике, стратегии. Я не должна этого говорить, но это явно не я".