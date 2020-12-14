Стакис предложил запретить все пикеты. При этом следующий запланирован на воскресенье

Политик подчеркнул важность свободы слова, однако, как показала оценка прошедших в субботу акций протеста, организаторы мероприятий не только не могли, но и не хотели соблюдать установленные ограничения.

Стакис сообщил, что сегодня на заседании комиссии по гражданской обороне Рижской территории сотрудничества был проанализирован ход акций протеста, прошедших 12 декабря, и деятельность правоохранительных органов. Он считает, что полиция работала профессионально и выполнила главную задачу - не допустить агрессии и провокаций.

По мнению Стакиса, следует обратиться к правительству с просьбой о полном запрете пикетов.

"В субботу все увидели, что организаторы не только не могут, но и не хотят каким-либо образом ограничивать эти пикеты. Они хорошо знали, чем рискуют, и сознательно пошли на нарушения. Это произошло в выходные, когда было зарегистрировано больше всего смертных случаев", - заявил Стакис.

Если Кабинет министров не примет такое решение, самоуправление Риги потребует от организаторов мероприятий соблюдения установленных ограничений, а если это требование игнорируется, самоуправление может и запретить мероприятие, сказал Стакис. 23

В свою очередь начальник полиции самоуправления Риги Юрис Лукасс сообщил, что во время акций 12 декабря использовались различные видеоустройства, события снимались как с автомобилей, так и с дронов, фиксировались различные нарушения.

Было записано большое количество видеороликов, которые позволят оказать Государственной полиции поддержку в выявлении нарушителей.

Он отметил, что в настоящее время возбуждено два административных дела против организаторов мероприятия, которое состоялось на набережной 11 ноября, а также одно против организаторов мероприятия, прошедшего на площади Бривибас.

На воскресенье запланирован еще один пикет

Между тем Рижская дума получила заявку на очередное мероприятие против ограничений Covid-19. Оно запланировано на воскресенье, 20 декабря.

По словам мэра Риги Мартиньша Стакиса, сначала были запланированы два мероприятия - одно в среду, а второе в воскресенье, но затем мероприятие в среду было отозвано.

Организатором мероприятия стал Tautas varas fronte.

Оно запланировано у памятника Свободы с 11 по 14 часов.