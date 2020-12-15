Вт, 15.12.2020
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Мурниеце о третьей свадьбе и решении выйти замуж спустя несколько недель после знакомства

Предпринимательница Линда Мурниеце рассказала изданию "Лилит" о решении выйти замуж за Агриса Фрейманиса спустя несколько недель знакомства. 

Как объясняет Мурниеце, оба знакомы только два месяца и решение выйти замуж было принято всего лишь за несколько недель после знакомства. Возлюбленные решили, что в случае, если они прекрасно понимают друг друга, то и ждать не нужно.

"Смотрю на это событие как на последний брак обоих", - призналась Мурниеце в интервью и отметила, что в муже ее "ничего не раздражает". 

"Мне важно, чтобы у него была голова на плечах. Чтобы могла с ним общаться, шутить и смеяться. Поплакать на плече. Быть понятой. Это основные вещи", - отметила Мурниеце, говоря о том, что важно в мужчине. Она также добавила, что не менее важно - умение заботиться друг о друге. 

Предпринимательница не скрывает, что эти отношения для нее - новый опыт и она отмечает, что "с этим человеком в преклонном возрасте придется вместе сидеть у камина и общаться". 

Напомним, что 11 ноября Линда Мурниеце сообщила, что вышла замуж. "Вышла к мужу. Церемония в узком кругу. 3 минуты. В масках", - написала она в соцсетях.

Это третий брак Линды Мурниеце. В 2012 году она развелась с Раймондом Мурниексом, в союзе с которым у нее родились двое детей. В 2018 году распался ее брак с гастроэнтерологом Хосамом Абу Мери.

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