Журналистка CNN пришла домой к одному из возможных отравителей Навального

CNN опубликовал полностью свой вариант расследования и вот момент, где они пришли в гости к убийце Олегу Таякину https://t.co/4i1sxzXbVy pic.twitter.com/dPrax1beiR — Ivan Zhdanov (@ioannZH) December 14, 2020

В понедельник проекты исследовательской журналистики Bellingcat и The Insider, а также Der Spiegel и CNN опубликовали объемное расследование о команде ФСБ, которая следила за Навальным еще с 2017 года. Химики команды следовали за ним по городам России, в которые он в это время отправлялся.

На этой фотографии - секретная группа убийц из ФСБ, состоящая из медиков и химиков, которые на протяжении несколько лет планировали покушение на Алексея.

Все подробности - в новом расследованииhttps://t.co/lL41LNK38f pic.twitter.com/mRXRors594 — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) December 14, 2020

Журналистка CNN отправилась в многоквартирный дом, в котором находится квартира Олега Таякина. Как в своем блоге указал Навальный, Таякин когда-то работал в военном отделе ФСБ, является специалистом по химическому оружию и главным координатором отравления политика. Журналисты раскрыли, что Таякин из института криминалистики ФСБ в Москве находился на непрерывной связи с участниками команды, которые в августе последовали за Навальным в Сибирь.

Навальному стало плохо 20 августа во время полета из Томска в Москву. Самолет совершил чрезвычайную посадку в Омске, где его поместили в больницу. Затем два дня омские врачи утверждали, что Навального нельзя транспортировать, несмотря на то, что все было готово для перевозки оппозиционера в Германию.

21 августа Таякин и другие члены команды ФСБ отправились в Горноалтайск. Он расположен совсем недалеко от Бийска - там находится институт, специализирующийся на уничтожении следов химических веществ. Навальный и вовлеченные в расследование СМИ считают, что с помощью этого института Омск пытался скрыть следы "Новичка" в организме Навального перед тем, как наконец разрешил транспортировать его в Германию. Однако в лабораториях нескольких стран следы вещества все-таки были обнаружены.

Когда Уорд постучала в двери Таякина, он их открыл, однако, увидев камеру, сразу же прикрыл. Когда журналистка задала вопрос об отравлении Навального, он закрыл дверь полностью.

22 сентября Навальный был выписан из берлинской больницы, однако по-прежнему продолжает выздоровление в Германии.