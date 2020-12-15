Мобильное приложение "Останови Covid" скачано более 260 тысяч раз

Разработанное для ограничения распространения Covid-19 приложение "Останови Covid" на сегодняшний день скачано более 260 тыс. раз, сообщила агентству ЛЕТА руководитель по коммуникации "Останови Covid" Елина Лидере.
Приложение по отслеживанию контактов доступно с 29 мая, пользоваться им можно добровольно и бесплатно.
Приложение не собирает GPS-данные и не следит за пользователями. Телефоны, на которых оно установлено, обмениваются сигналами при помощи Bluetooth.
Если владелец телефона, на котором установлено приложение, заболеет Covid-19, владельцы телефонов с установленным приложением, вступавшие с ним в контакт, будут предупреждены системой. Имя зараженного человека и место, где произошел контакт, останутся неизвестными для пользователя.