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Фото Скрылся после столкновения. Полиция разыскивает велосипедиста

Фото статьи

Сотрудники Государственной полиции разыскивают изображенного на фото велосипедиста, который 20 мая этого года около 20:21 в Елгаве, на перекрестке улиц Матера и Лиелас, столкнулся с другим велосипедом, в результате чего пострадал человек.

После дорожно-транспортного происшествия изображенное на фото лицо покинуло место происшествия, нарушив установленный законом порядок.

Фото статьи

Всех, кто располагает информацией о личности изображенного на фото человека, просят связаться с Государственной полицией, позвонив по телефону 112.

Фото статьи

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