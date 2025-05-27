Фото Скрылся после столкновения. Полиция разыскивает велосипедиста

Сотрудники Государственной полиции разыскивают изображенного на фото велосипедиста, который 20 мая этого года около 20:21 в Елгаве, на перекрестке улиц Матера и Лиелас, столкнулся с другим велосипедом, в результате чего пострадал человек.
После дорожно-транспортного происшествия изображенное на фото лицо покинуло место происшествия, нарушив установленный законом порядок.
Всех, кто располагает информацией о личности изображенного на фото человека, просят связаться с Государственной полицией, позвонив по телефону 112.
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