Спутниковые снимки показывают, что Россия планирует делать с Запорожской АЭС

О строительстве линий электропередачи свидетельствуют спутниковые снимки, включенные в отчет. С начала февраля 2025 года Россия построила линии электропередачи протяженностью более 80 километров вдоль побережья Азовского моря между оккупированными Мариуполем и Бердянском.

По оценке Greenpeace, цель строительных работ - соединить новые линии с крупной подстанцией недалеко от Мариуполя, которая, в свою очередь, связана с Запорожской АЭС, расположенной в 225 километрах оттуда.

NYT отмечает, что конкретные планы Москвы пока остаются неясными. Неизвестно, намерена ли Россия возобновить работу АЭС после окончания войны или же хочет сделать это уже во время боевых действий. По мнению экспертов, для подключения станции к российской энергосети потребуется построить еще несколько линий электропередачи.

🇺🇦🇷🇺 Russia Plans to Connect Zaporizhzhia Nuclear Plant to Its Power Grid Within Weeks



According to Petro Andryushchenko, former adviser to the mayor of Mariupol, infrastructure around Mariupol and Berdyansk — including a distribution hub and compressor station — has already… pic.twitter.com/Zgpac7IPfj — Conflict Dispatch (@ConflictDISP) May 22, 2025

Специалист по ядерной энергетике Greenpeace Шон Берни назвал спутниковые снимки первым подтверждением планов российского диктатора Владимира Путина возобновить работу Запорожской атомной электростанции.

NYT подчеркивает, что это может быть первый случай, когда одна страна захватывает ядерный объект другой страны и затем использует его в собственных целях. Газета добавляет, что это противоречит усилиям администрации президента США Дональда Трампа, направленным на включение вопроса о будущем станции в повестку мирных переговоров.

Российские вооруженные силы захватили АЭС в 2022 году, в начале полномасштабного вторжения в Украину.