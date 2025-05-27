С 2026/2027 учебного года русский язык как второй иностранный нельзя будет изучать и в средней школе

Школы должны будут предоставлять учащимся возможность изучать в качестве второго иностранного языка один из официальных языков Европейского союза или государств-членов Европейской экономической зоны либо иностранный язык, предусмотренный межправительственными соглашениями в области образования.

В Министерстве образования и науки поясняют, что отказ от русского языка как второго иностранного в средней школе является "последовательным шагом" к уже принятым поправкам того же содержания в основном образовании. Эти поправки вызваны "значительным ростом спроса на языки ЕС и одновременно снижением значимости и использования русского языка".

Учителя, которые ранее преподавали русский язык как второй иностранный, были своевременно проинформированы об изменениях, чтобы у них было достаточно времени для переподготовки или адаптации к новым требованиям, сообщает Министерство образования.

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С 2026/2027 учебного года учебные заведения призывают предлагать в качестве второго иностранного языка в приоритетном порядке немецкий, французский или испанский, если ученики изучают сначала английский. К лету 2031 года планируется подготовить до 350 преподавателей этих языков и привлечь приглашенных иностранных педагогов.

В случае невозможности предоставить учителя иностранного языка, отличного от русского, учебные заведения могут заключить взаимные соглашения.

Учитывая, что при смене школы или переходе из основной школы в среднюю ученики могут оказаться в ситуации невозможности продолжить изучение прежнего второго иностранного языка, образовательные учреждения могут формировать отдельные группы для учеников, не владеющих вторым иностранным языком.

Учащиеся средней школы, приступившие к изучению другого языка в качестве второго иностранного, в том числе русского, к концу 2025/2026 учебного года, смогут продолжить обучение до окончания школы, но не позднее конца 2027/2028 учебного года.