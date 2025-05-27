В Кенгарагсе микроавтобус на пешеходном переходе сбил пенсионерку

ДТП произошло на улице Латгалес - водитель легкого грузового микроавтобуса сбил женщину в возрасте, которая пересекала пешеходный переход. Очевидец рассказал о произошедшем. Он услышал громкий звук удара и вышел посмотреть, что произошло.

"Мы вышли, и бабушка уже лежала на земле. Сбитая машиной. НРе знаю, сильно ли, но она была еще жива", - рассказал очевидец.

Служба неотложной медицинской помощи (NMPD) незамедлительно отправилась на место происшествия. К счастью, состояние женщины не было критичным.

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