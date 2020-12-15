Вт, 15.12.2020
На самом деле эти ограничения себя не оправдывают, так как основной наплыв людей мы ощущаем в рабочие дни по вечерам, особенно в пятницу. Это все при том, что есть максимальное количество посетителей, которому разрешено находиться в магазине. Ингус Палаускис, представитель магазина LaTS
Ингус Палаускис, представитель магазина LaTS
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Газета утверждает, что Северная Корея закупила российскую вакцину от Covid-19

ФОТО: AP/Scanpix

Северная Корея приобрела разработанную Россией вакцину от Covid-19 "Спутник-V" и произведенное в Китае медицинское оборудование, пишет японская газета Asahi Shimbun со ссылкой на источники в разведке Южной Кореи и бизнес-кругах Китая.

Как свидетельствует имеющаяся в распоряжении газеты информация, от коронавируса в первую очередь планируется вакцинировать членов правящей в КНДР Рабочей партии.

Российский фонд прямых инвестиций уже сообщил, что информация о приобретении Северной Кореей вакцины "Спутник-V" не соответствует правде.

Официально в КНДР по-прежнему не зарегистрировано ни одного случая Covid-19, однако уже с начала года государство реализует различные мероприятия по ограничению эпидемии, в том числе закрытие границ, остановку работы медучреждений и карантина.

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