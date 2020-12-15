Газета утверждает, что Северная Корея закупила российскую вакцину от Covid-19

Северная Корея приобрела разработанную Россией вакцину от Covid-19 "Спутник-V" и произведенное в Китае медицинское оборудование, пишет японская газета Asahi Shimbun со ссылкой на источники в разведке Южной Кореи и бизнес-кругах Китая.
Как свидетельствует имеющаяся в распоряжении газеты информация, от коронавируса в первую очередь планируется вакцинировать членов правящей в КНДР Рабочей партии.
Российский фонд прямых инвестиций уже сообщил, что информация о приобретении Северной Кореей вакцины "Спутник-V" не соответствует правде.
Официально в КНДР по-прежнему не зарегистрировано ни одного случая Covid-19, однако уже с начала года государство реализует различные мероприятия по ограничению эпидемии, в том числе закрытие границ, остановку работы медучреждений и карантина.