Ср, 16.12.2020
Суровые наказания и брутальность могут спровоцировать встречную реакцию, когда еще больше людей начнут собираться, тем самым демонстрируя протест и недоверие к существующей власти. Арнис Кактиньш, социолог
Арнис Кактиньш, социолог
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Петравича, посетившая "Рижский бал", в недоумении, за что организаторы получили штраф

Рижский бал

ФОТО: Juris Lisovs/TVNET

Организаторы "Рижского бала" в Доме Черноголовых, получили штраф размером в 250 евро. Министр благосостояния Рамона Петравича, которая была на мероприятии, прокомментировала это изданию Privātā Dzīve.

"Мероприятие происходило в то время, когда его можно было провести. Там было соблюдено ограничение по количеству посетителей, заполнили и анкеты, чтобы гостей можно было найти в случае, если кто-то внезапно был бы инфицирован. 

Даже толком не знаю, за что вообще этот штраф. 

Где-то видела, что его наложили, поскольку не было персонализированных сидений. Об этом только могу сказать - у каждого было свое сидячее место. У каждого столика был свой номер, у каждого гостя - своя тарелка. Меня не штрафовали. Я на балу не танцевала. Следует ли наказывать тех, кто танцевал? Это нужно оценить полиции. Я ограничусь от высказываний о том, нужно ли было кого-то из участников бала штрафовать. (...)

Мне кажется, что то, что сейчас происходит вокруг бала, направлено на то, чтобы разозлить общественность и посеять в людях ненависть", 

сказала изданию министр. 

Рамона Петравича посетила бал вместе с мужем, предпринимателем Александром Петравичем. Ранее свое решение посетить мероприятии Петравича пояснила тем, что хотелось "праздничных моментов". 

Галерея: "Рижский бал"

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