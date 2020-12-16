Петравича, посетившая "Рижский бал", в недоумении, за что организаторы получили штраф

"Мероприятие происходило в то время, когда его можно было провести. Там было соблюдено ограничение по количеству посетителей, заполнили и анкеты, чтобы гостей можно было найти в случае, если кто-то внезапно был бы инфицирован.

Где-то видела, что его наложили, поскольку не было персонализированных сидений. Об этом только могу сказать - у каждого было свое сидячее место. У каждого столика был свой номер, у каждого гостя - своя тарелка. Меня не штрафовали. Я на балу не танцевала. Следует ли наказывать тех, кто танцевал? Это нужно оценить полиции. Я ограничусь от высказываний о том, нужно ли было кого-то из участников бала штрафовать. (...)