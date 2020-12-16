Петравича, посетившая "Рижский бал", в недоумении, за что организаторы получили штраф

Организаторы "Рижского бала" в Доме Черноголовых, получили штраф размером в 250 евро. Министр благосостояния Рамона Петравича, которая была на мероприятии, прокомментировала это изданию Privātā Dzīve.
"Мероприятие происходило в то время, когда его можно было провести. Там было соблюдено ограничение по количеству посетителей, заполнили и анкеты, чтобы гостей можно было найти в случае, если кто-то внезапно был бы инфицирован.
Даже толком не знаю, за что вообще этот штраф.
Где-то видела, что его наложили, поскольку не было персонализированных сидений. Об этом только могу сказать - у каждого было свое сидячее место. У каждого столика был свой номер, у каждого гостя - своя тарелка. Меня не штрафовали. Я на балу не танцевала. Следует ли наказывать тех, кто танцевал? Это нужно оценить полиции. Я ограничусь от высказываний о том, нужно ли было кого-то из участников бала штрафовать. (...)
Мне кажется, что то, что сейчас происходит вокруг бала, направлено на то, чтобы разозлить общественность и посеять в людях ненависть",
сказала изданию министр.
Рамона Петравича посетила бал вместе с мужем, предпринимателем Александром Петравичем. Ранее свое решение посетить мероприятии Петравича пояснила тем, что хотелось "праздничных моментов".
Галерея: "Рижский бал"