На Верку Сердючку пожаловались за песни на русском. За артиста вступились зрители и знаменитости

На выступление Данилко отреагировал уполномоченный по защите госязыка Тарас Креминь, заявив, что русскоязычным песням не место в украинской столице. Он подчеркнул, что артист грубо нарушил статьи закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Кроме того, в Киеве с 2023 года официально действует мораторий на использование русскоязычных музыкальных продуктов в публичном пространстве.

Креминь заявил, что обратился в полицию, а организаторы мероприятия взяты под особый контроль. "Мы не допустим, чтобы в украинской столице под прикрытием "развлечений" снова легализовывалось языковое присутствие государства-агрессора. Это не просто вопрос закона - это вопрос национального достоинства. И ответственность будет", - добавил он.

Свою поддержку артисту выразил украинский продюсер Александр Роднянский, долго работавший в том числе и в РФ до начала полномасштабного вторжения. "Я не знаю, кто такой Креминь, не знаю, что он сделал для Украины. Не знаю, почему такой горделивый патриот не защищает сейчас страну на фронте, а пишет доносы на того, кто внес колоссальный вклад в развитие украинской эстрады и телевидения, сделал их популярными далеко за пределами нашей страны, того, кто сразу занял твердую проукраинскую позицию и оказывает поддержку вооруженным силам страны.

Надоело объяснять очевидные вещи. Языковые репрессии - это позор. Языковые законы не соответствуют европейским нормам, законам и регламентам. Русский язык НЕ ПРИНАДЛЕЖИТ ПУТИНУ И ЕГО РЕЖИМУ. Он даже не принадлежит России. Это родной язык многих украинцев. Те, кто во время войны разжигает внутренние конфликты в Украине, разжигает их в то самое время, когда многие тысячи русскоязычных украинцев погибают за свою страну на фронте - враги страны. Они - пособники Путина, доказывающие правоту его мерзейшей пропаганды. Кому это может быть непонятно?" - написал продюсер в Instagram.

У артиста уже были инциденты в Украине, связанные с языком песен из его репертуара, и мнения аудитории также были полярны. Сам Данилко ранее в интервью LTV заявлял, что на критику реагирует спокойно и считает, что язык дан для общения: "Когда мне говорят, что я говорю на языке агрессора, то я отвечаю: "А может, агрессор разговаривает на русском?".