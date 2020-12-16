Российские власти впервые высказались о расследовании Bellingcat по отравлению Навального

Как пишет Русская служба BBC, Лаврова спросили об этом в Загребе - там министр находится с визитом.

"Мы уже привыкли к тому, что США, да и другие западные страны просто объявляют в СМИ об очередных обвинениях в адрес России, будь то хакеры, будь то какая-то сенсация про двойное и даже тройное отравление Навального. Оказалось, что в первый раз его жену отравили", - цитирует Лаврова BBC.

"Все эти новости забавно читать, но манера, в которой эти новости преподносятся, говорит лишь об одном: что у наших западных партнеров отсутствует наличие каких-либо этических норм и отсутствие каких-либо навыков нормальной дипломатической работы и нежелание выполнять международно-правовые нормы, когда речь идет об установлении фактов", - добавил политик.

"И логика здесь такая: вот, дескать, мы объявили, например, новые факты, которые были обнаружены германскими спецслужбами про отравление Навального, а Москва уже два дня молчит. Раз молчит, значит виновата. Ущербность такого подхода, по-моему, очевидна любому вменяемому человеку", - считает он.

Независимые российские СМИ ранее обратили внимание, что до сих пор официальные лица страны никак не комментировали расследование, в котором говорится о причастности власти к покушению на Алексея Навального.