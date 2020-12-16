Эксперт Bellingcat: пусть Кремль докажет, что мы ошиблись

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- Наши расследования прозрачны. Мы всегда стараемся либо внутри, либо в сопутствующем материале описать нашу методологию. Просто мы - не российские журналисты-расследователи, которые начали применять российские методы. Очень надеюсь, что ЦРУ и другие службы тоже пользуются этими средствами, но не уверен в этом. Ведь западные страны выбирают организации, которые должны стать объектами санкций, именно на основании информации от своей разведки. А мы в ходе расследования обнаружили не попавшие под санкции российские институты, которые занимаются разработкой запрещенных химических веществ под прикрытием каких-то абсурдных программ, - например, научный центр "Сигнал" в Москве. Так что я подозреваю, что западная разведка не добралась до той информации, которую мы опубликовали.

- Алексей Навальный рассказал, что он сам и другие сотрудники ФБК сотрудничали с вами на определенных этапах подготовки расследования. Расскажите об этом.

- Это был последний этап расследования. Именно тогда, месяц назад, мы обратились к господину Навальному, чтобы заполнить информационные "дырки" в нашем понимании его жизни и понять, что могла бы эта группа агентов ФСБ делать рядом с ним в определенный момент. Например, 6 июля мы увидели непонятную для нас вспышку разговоров, с одной стороны, между ФСБ и НЦ "Сигнал", а с другой, - внутри находящейся в фокусе нашего внимания группы сотрудников ФСБ. К тому моменту мы уже знали, что эта группа специализируется на химии и отравлениях.

Поэтому мы спросили Навального: "Мы думаем, что нашли команду, которая вас отравила, но мы не понимаем некоторых вещей. Можете ли вы сказать нам, случилось ли что-то необычное 6 июля?" Навальный ответил, что именно в этот день стало очень плохо его жене.

- Вы встречались с Навальным в Германии или общались с ним другими способами?

- Мы приезжали в Германию.

- Ранее вы занимались расследованием отравлений Сергея Скрипаля и болгарского бизнесмена Эмилиана Гебрева и нашли определенное сходство этих случаев с отравлением Навального.

- Это так. ГРУ и ФСБ - это разные группы с разной субординацией, но, судя по всему, они пользуются одним и тем же комплектом институтов, которые разрабатывают для них яды и помогают их применять. По нашим данным, НЦ "Сигнал" общается с ГРУ, когда готовится операция за рубежом, как в случае со Скрипалями, а с ФСБшниками - когда планируется операция внутри России. Кроме того, сотрудники обеих спецслужб имеют похожие формы второй идентичности. Но я думаю, что это используют все спецслужбы.

- Что касается примененного яда - во всех трех случаях речь шла о разных модификациях "Новичка"?