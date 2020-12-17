6 самых вредных блюд на праздничном столе - чем заменить?

Маринады

Соль, сахар, специи, уксус, вино - именно они часто есть в составе маринада. Маринад, конечно, повышает интенсивность пищеварения, но в тоже время увеличивает аппетит - риск переесть выше.

Издание советует в новогоднюю ночь отдать предпочтение не маринованным, а соленым продуктам, поскольку в них нет уксуса, и с ними желудок будет чувствовать себя комфортнее. Но стоит помнить, что и с теми лучше не перебарщивать.

Газировка

Об излишней калорийности мы и так все знаем. Не говоря о вреде красителей, подсластителей, а также ортофосфорной кислоты, которая вымывает из организма кальций. Издание советует заменить газировку на более щадящие напитки - чай или компот.

Многосоставные и слоеные салаты

Оливье и мимоза есть почти на каждом новогоднем столе, однако не все знают, что оба салата относятся к сложным блюдам с различными составляющими. Многие из компонентов трудно перевариваются в сочетании друг с другом, а в комплекте с майонезом и другими соусами все только хуже.

Издание советует использовать для заправки салатов нежирную сметану, обезжиренный йогурт, а некоторые компоненты заменить на более низкокалорийные (вместо колбасы - мясо, а огурец выбрать свежий, а не соленый).

Торты и пирожные

Тут речь снова о калорийности, тем более к концу застолья - желудок не обрадуется. Сладости лучше заменить фруктами.

Тарталетки

Оказывается, что тарталетки также вредны для пищеварения, особенно в качестве закуски в новогоднюю ночь. Чтобы уменьшить калорийность можно заменить тесто канапе на шпажках.

Мандарины