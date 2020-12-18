Правда ли, что у мужчин есть гормональные циклы, как у женщин?

Полный выпуск подкаста "Это разве секс?", посвященный мужской физиологии. Мы приводим только отрывок

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Есть ли у мужчин гормональные циклы, как у женщин?

"Таких циклов в мужском организме нет, но биоритмы есть, конечно. Например, цикл тестостерона. Он меняется с течением времени, но там цикл не месячный, а суточный. То есть каждый день где-то с 6 до 10 утра - пик выработки тестостерона и его концентрации в крови, с 10 утра и примерно до 10-11 вечера постепенно его уровень снижается. И где-то с 12 вечера до 6 утра - минимум тестостерона в принципе. И с 6 утра уже пик - то есть со второй половины ночи он начинает подниматься", - рассказал уролог.

Как влияет высокая и низкая концентрация тестостерона в крови?

Если говорить о половом влечении, то чем выше - тем сильнее влечение. В свою очередь, если речь не о влечении, то чем выше уровень тестостерона, тем выше жизненный тонус.

В какое время сексуальное влечение у мужчин достигает пика?

"По поводу половой активности - это связано с формированием организма взрослого. У кого как, но обычно в среднем 10-12 лет - самое начало полового созревания и 16-18 лет с физиологической точки зрения - завершение. После его формирования мужчина как раз в пике своей половой активности.