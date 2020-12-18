Правда ли, что у мужчин есть гормональные циклы, как у женщин?

В новом выпуске подкаста "Это разве секс?" ведущий Сеня Овчинников задал несколько вопросов о мужской физиологии урологу Дмитрию Лерману.
Полный выпуск подкаста "Это разве секс?", посвященный мужской физиологии. Мы приводим только отрывок
Есть ли у мужчин гормональные циклы, как у женщин?
"Таких циклов в мужском организме нет, но биоритмы есть, конечно. Например, цикл тестостерона. Он меняется с течением времени, но там цикл не месячный, а суточный. То есть каждый день где-то с 6 до 10 утра - пик выработки тестостерона и его концентрации в крови, с 10 утра и примерно до 10-11 вечера постепенно его уровень снижается. И где-то с 12 вечера до 6 утра - минимум тестостерона в принципе. И с 6 утра уже пик - то есть со второй половины ночи он начинает подниматься", - рассказал уролог.
Как влияет высокая и низкая концентрация тестостерона в крови?
Если говорить о половом влечении, то чем выше - тем сильнее влечение. В свою очередь, если речь не о влечении, то чем выше уровень тестостерона, тем выше жизненный тонус.
В какое время сексуальное влечение у мужчин достигает пика?
"По поводу половой активности - это связано с формированием организма взрослого. У кого как, но обычно в среднем 10-12 лет - самое начало полового созревания и 16-18 лет с физиологической точки зрения - завершение. После его формирования мужчина как раз в пике своей половой активности.
С точки зрения качества секса - тут другая немножко история, потому что половая активность (физиологическая) опережает в разных странах социальное созревание, то есть когда сексом занимаешься не ради эякуляции, а ради получения удовольствия своего, своей партнерши/партнера. Секс по качеству совершенно другой становится. Это немножко позже уже, грубо говоря, с опытом появляется. (...) Тут сложно сказать, но обычно у большинства здоровых людей в возрасте от 19 до 30 лет пик. Потом все меньше и меньше".