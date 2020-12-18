Ни одну из шести смертей во время испытания Pfizer не связывают с вакциной

Полуправда — утверждение содержит как правдивую, так и лживую информацию, часть фактов замолчана.

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Одноминутное видео новостей НТВ некий пользователь Facebook опубликовал 10 декабря. Среди пользователей из Латвии этот пост стал очень популярен, им поделились 10 тыс. раз. Видео начинается с того, что, ссылаясь на доклад американского Минздрава, диктор говорит о смерти шести человек, во время испытания вакцины компании Pfizer. Затем упоминается, что четверо умерших во время тестов получали плацебо.

В этом случае плацебо – это обычная смесь воды и соли, у которой нет никакой связи с вакциной. Замалчивается также, что и остальные две смерти в группе людей, которые получили вакцину, соответствует статистической смертности в конкретных возрастных группах, и никакой связи с вакциной в последующем анализе не обнаружено. Агентство Reuters также, ссылаясь на Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств США (FDA), поясняет, что ни одна из шести смертей не связана с участием человека в исследовании. В целом в исследовании приняли участие 44 000 человек.

Кроме того, в видео рассказывается:

"В заключении Минздрава США сообщается и о серьезных побочных эффектах вакцины. По словам медиков, у некоторых участников тестирования диагностировали аппендицит, ну а кто-то и вовсе перенес инфаркт и инсульт". 3

При этом добавляется, что "в итоговом документе Управления по санитарному надзору США говорится, что вакцина от Covid-19 компании Pfizer безопасна и высокоэффективна". Как сообщает FDA, наиболее частыми побочными эффектами вакцины компаний Pfizer-BioNTech были: боль на месте инъекции, усталость, головная боль, боль в мышцах, озноб, боль в суставах и лихорадка. Обычно эти побочные эффекты длились несколько дней. Чаще добровольцы испытывали побочные эффекты после второй дозы вакцины, чем после первой.

Также надо добавить, что Национальная служба здравоохранения (NHS) Великобритании не советует давать эту вакцину людям с сильной аллергией на пищу или лекарства. У двоих привитых сотрудников этого учреждения была сильная аллергическая реакция на препарат. Оба работника были аллергиками и постоянно носили с собой шприцы на случай анафилактического шока. Как сообщает Би-би-си, директор службы здравоохранения по медицине в Англии Стивен Повис сказал, что подобные реакции не редки при применении новых вакцин.

Однако о таких побочных эффектах как аппендицит, инфаркт и инсульт, как рассказывается на видео, не сообщается. В докладе FDA сказано, что как в группе добровольцев, которая получала плацебо, так и в группе вакцинированных от Covid-19 в целом было 12 случаев аппендицита. При этом также указывается, что ни один из этих случаев не оценивается как связанный с участием людей в исследовании и с вакциной от Covid-19. Еще реже фиксированы другие заболевания, упомянутые на видео. От инфаркта миокарда умер один человек из группы добровольцев, которая получила плацебо. Другой участник, также из группы плацебо, скончался от инсульта. Таким образом, эти случаи также с вакциной от Covid-19 не связаны.