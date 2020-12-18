Через неделю пожарным удалось потушить cгоревший Depo в Резекне

Сегодня, 18 декабря, пожарные окончательно ликвидировали пожар, возникший в минувшую субботу, 11 декабря, в магазине стройматериалов Depo в Резекне, сообщила LETA представитель Государственной пожарно-спасательной службы Илзе Даме-Бирзиня.
Пожар был потушен в 11.52.
Дело в том, что площадь магазина была большой и здание было заполнено товаром. Крыша обвалилась, что усложнило доступ. Сначала необходимо было демонтировать крышу, а потом продолжать тушение очагов горения.
Напомним, в ночь на субботу в Резекне сгорел строительный магазин Depo. Полиция начала уголовный процесс.
Весь находившийся в сгоревшем магазине товар был застрахован.