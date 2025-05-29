Главное за 29 мая Козловскому запретили въезд в Латвию, взорван "палач Мариуполя" и российские маневры на Балтике

Латвия объявила актера Данилу Козловского и рэпера Slimus персонами non grata, в Ставрополе взрывом ликвидирован военный преступник, руководивший бомбардировками Мариуполя, а Россия начала масштабные учения в Балтийском море - о главных событиях дня читайте в ежедневной подборке RUS TVNET за четверг, 29 мая.
Новости Латвии:
Муниципальные выборы стремительно приближаются, и еженедельная программа TVNET+ "ПУЛЬС" продолжает цикл предвыборных дебатов с кандидатами на пост мэра Риги. В третьем и заключительном выпуске цикла в дебатах приняли участие представители тех партий, которые в опросе рижан, проведенном SKDS в апреле, заняли 8–10-е места: первый номер рижского списка СЗК/ЧСР Олег Буров, лидер рижского списка "Для развития Латвии" Юрис Пуце и кандидат на пост мэра Риги от "Объединенного списка" Марис Спринджукс.
Министр иностранных дел Латвии Байба Браже в четверг, 29 мая сообщила в сети X, что включила граждан РФ Вадима Мотылёва (рэпер Slimus) и актера Данилу Козловского в список персон non grata и ввела для них бессрочный запрет на въезд в страну. Решение принято на основании ч. 2 ст. 61 Иммиграционного закона, позволяющей МИД заблокировать въезд лицам, чье пребывание "противоречит интересам безопасности или внешней политики государства".
Сколько стоит "крыша" от полиции для подпольной табачной мафии? Ответ на этот вопрос раскрывается в приговоре Экономического суда по делу о взяточничестве, в котором были обвинены двое полицейских. Каждый месяц они навещали одного торговца сигаретами, взимая с него "абонентскую" плату за возможность беспрепятственно торговать нелегальной продукцией.
Харийс Витолиньш продолжит тренировать мужскую сборную Латвии по хоккею в сезоне 2025/2026, сообщил в четверг сайт Sportacentrs.com.
С 1 июня этого года Дирекция безопасности дорожного движения (CSDD) вводит в экзамен по вождению на категорию B (легковые автомобили) новый элемент - примерно пятиминутное задание, во время которого водителю предстоит ехать по указаниям навигационной системы.
За рубежом:
Вечером в среду в Ставрополе в результате взрыва погиб военный преступник Заур Гурциев, некогда руководивший воздушными атаками на украинский Мариуполь, а в последнее время занимавший пост заместителя мэра. Об этом сообщают российские Telegram-каналы и официальные источники.
На этой неделе в Балтийском море заметно увеличение военной активности - Россия начала масштабные учения в регионе. В то же время в этом районе находятся и многочисленные корабли НАТО, пишет Rus.Postimees.
В Швейцарии в результате схода ледника сильно пострадала деревня Блаттен, сообщают BBC и швейцарские СМИ.
Российские власти вот уже несколько лет активно ведут скрытую работу по масштабной модернизации своих военных ядерных объектов, утверждает немецкий журнал Spiegel. Издание опубликовало результаты расследования, проведенного журналистами Spiegel совместно с датским независимым исследовательским центром Danwatch.
Родившаяся в России теннисистка Дарья Касаткина, с марта этого года представляющая Австралию, прокомментировала, как она себя чувствует в последние несколько месяцев с момента получения ею нового гражданства.
Интересное чтиво:
С 3 мая в Литве вступили в силу дополнительные ограничения для граждан России, которые предусматривают потерю вида на жительство для тех, кто в течение трех месяцев без объективных причин более одного раза ездил в РФ или Беларусь. TVNET+ выяснил, планирует ли Латвия последовать примеру соседа.
Таинственный подвал, где в полумраке проходят изнуряющие силовые тренировки. Группы ведут люди по прозвищу "Паграбс" вместо имен. Все это - не сериал от Netflix, а реальное место в Риге. TVNET+ рассказывает все, что мы узнали о секретном Pagrabs и его создателе Артуре.
Музыкант Донс (настоящее имя - Артур Шингирейс) сейчас решает в суде спор с продюсером и автором песен Каспаром Ансонсом. Известно, что речь идет о конфликте по поводу распределения доходов от стриминга. TVNET+ обратился за пояснениями к главе отдела авторских прав Министерства культуры Илоне Петерсоне.
Главной темой последних дней, безусловно, стало приобретение билетов на XIII Праздник песни и танца латвийской школьной молодежи. Как и ожидалось, билеты раскупили мгновенно, и многие родители участников остались без возможности попасть на концерты.
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