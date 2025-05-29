Главное за 29 мая Козловскому запретили въезд в Латвию, взорван "палач Мариуполя" и российские маневры на Балтике

Харийс Витолиньш продолжит тренировать мужскую сборную Латвии по хоккею в сезоне 2025/2026, сообщил в четверг сайт Sportacentrs.com.

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С 1 июня этого года Дирекция безопасности дорожного движения (CSDD) вводит в экзамен по вождению на категорию B (легковые автомобили) новый элемент - примерно пятиминутное задание, во время которого водителю предстоит ехать по указаниям навигационной системы.

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За рубежом:

Вечером в среду в Ставрополе в результате взрыва погиб военный преступник Заур Гурциев, некогда руководивший воздушными атаками на украинский Мариуполь, а в последнее время занимавший пост заместителя мэра. Об этом сообщают российские Telegram-каналы и официальные источники.

На этой неделе в Балтийском море заметно увеличение военной активности - Россия начала масштабные учения в регионе. В то же время в этом районе находятся и многочисленные корабли НАТО, пишет Rus.Postimees.

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В Швейцарии в результате схода ледника сильно пострадала деревня Блаттен, сообщают BBC и швейцарские СМИ.

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​Российские власти вот уже несколько лет активно ведут скрытую работу по масштабной модернизации своих военных ядерных объектов, утверждает немецкий журнал Spiegel. Издание опубликовало результаты расследования, проведенного журналистами Spiegel совместно с датским независимым исследовательским центром Danwatch.

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Родившаяся в России теннисистка Дарья Касаткина, с марта этого года представляющая Австралию, прокомментировала, как она себя чувствует в последние несколько месяцев с момента получения ею нового гражданства.

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