В Эстонии мошенники начали звонить людям и предлагать платную вакцину от коронавируса

"Мошенники звонят людям и предлагают вакцину от коронавируса", - предупреждают врачи на странице Эстонского общества семейных врачей в социальных сетях, пишет Postimees.ee.
"Вакцины Covid-19 еще не поступили в Эстонию. Когда начнется вакцинация групп риска, то, скорее всего, единственные люди, которые будут звонить в связи с этим вопросом, - это семейный врач, семейная медсестра человека или другой медицинский работник, у которого ранее проходил лечение человек", - подчеркивается в сообщении.
"В 2021 году платной вакцины против Covid-19 не будет, все прививки от коронавируса будут делаться за счет государства. Не попадитесь на крючок мошенников!", - предупреждают врачи Эстонии.
Petturid helistavad inimestele ja pakuvad telefoni teel koroonavaktsiini. Praegu veel ei ole COVID-19 vaktsiinid...Posted by Eesti Perearstide Selts on Reede, 18. detsember 2020