В Эстонии мошенники начали звонить людям и предлагать платную вакцину от коронавируса

"Вакцины Covid-19 еще не поступили в Эстонию. Когда начнется вакцинация групп риска, то, скорее всего, единственные люди, которые будут звонить в связи с этим вопросом, - это семейный врач, семейная медсестра человека или другой медицинский работник, у которого ранее проходил лечение человек", - подчеркивается в сообщении.