В Латгалии утонули два человека

Всего в пятницу VUGD получила 45 вызовов, в том числе 14 на пожары, 22 - на спасательные работы, а девять вызовов были ложными.

Витола сообщила, что в результате пожаров в Риге пострадали два человека. В 14:54 поступил вызов в Ильгюциемс, где сгорел садовый домик площадью 15 кв. м., а в 1:14 - вызов в Иманту, где сгорел передвижной строительный вагон площадью 10 кв. м. В обоих случаях пострадавшие были переданы врачам.