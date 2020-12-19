Сб, 19.12.2020
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Кришьянис Кариньш
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США закроет последние генконсульства в России

Флаг США у посольства в Москве

ФОТО: Reuters/ScanPix

Госсекретарь США Майкл Помпео решил закрыть генконсульство США во Владивостоке, а также приостановить работу генконсульства в Екатеринбурге, сообщает "Медуза" со ссылкой на ТАСС и РИА Новости.

Помпео добавил, что решение было принято для оптимизации работы дипмиссии США в России.

"Никаких действий с российскими генконсульствами в США, не планируется", - добавил он.

В понедельник, 14 декабря, о возможном закрытии генконсульств США в Екатеринбурге и Владивостоке написало издание "Коммерсант". Позднее Associated Press сообщило, что Госдепартамент США об этом решении уведомил Конгресс еще 10 декабря. Там говорилось, что закрытие генконсульств связано с "кадровыми проблемами" из-за ограничения на число американских дипломатов в России.

Что случилось ранее?

В 2017-м году Россия потребовала сократить количество дипломатов и сотрудников дипмиссии США до 455 человек (тогда ее штат насчитывал около 1200 человек). Это было сделано на следующий год после высылки из Америки 35 российских дипломатов.

В ответ на это США закрыли консульство России в Сан-Франциско, а в 2018-м году, в качестве реакции на отравление Скрипалей, выслали еще 60 дипломатов из России и закрыли генконсульство в Сиэтле. Москва отреагировала на это закрытием генконсульства США в Санкт-Петербурге.

На начало 2020-го года в России работали посольство в Москве, генконсульства во Владивостоке и Екатеринбурге, а также консульское агентство на Сахалине. В марте из-за пандемии Covid-19 генконсульство во Владивостоке приостановило свою работу, а остальные представительства стали оказывать только услуги, связанные с экстренными ситуациями.

После закрытия этих консульств единственной дипмиссией США в России станет посольство в Москве. 

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