США закроет последние генконсульства в России

В понедельник, 14 декабря, о возможном закрытии генконсульств США в Екатеринбурге и Владивостоке написало издание "Коммерсант". Позднее Associated Press сообщило, что Госдепартамент США об этом решении уведомил Конгресс еще 10 декабря. Там говорилось, что закрытие генконсульств связано с "кадровыми проблемами" из-за ограничения на число американских дипломатов в России.

Что случилось ранее?

В 2017-м году Россия потребовала сократить количество дипломатов и сотрудников дипмиссии США до 455 человек (тогда ее штат насчитывал около 1200 человек). Это было сделано на следующий год после высылки из Америки 35 российских дипломатов.

В ответ на это США закрыли консульство России в Сан-Франциско, а в 2018-м году, в качестве реакции на отравление Скрипалей, выслали еще 60 дипломатов из России и закрыли генконсульство в Сиэтле. Москва отреагировала на это закрытием генконсульства США в Санкт-Петербурге.

На начало 2020-го года в России работали посольство в Москве, генконсульства во Владивостоке и Екатеринбурге, а также консульское агентство на Сахалине. В марте из-за пандемии Covid-19 генконсульство во Владивостоке приостановило свою работу, а остальные представительства стали оказывать только услуги, связанные с экстренными ситуациями.