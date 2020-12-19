В Эстонии сотрудница полиции пожелала человеку без маски переболеть коронавирусом

Видео, на котором полицейская в эстонском торговом центре желает человеку без маски переболеть коронавирусом, стало вирусным и распространилось по всем соцсетям, сообщает Limon.ee. Мужчина, кому было адресовано пожелание, - юрист Андрей Вестеринен, поэтому случившееся он не оставил без внимания и направил письмо в полицию с просьбой объяснить действия их сотрудницы.
"Я обращался во внутренний контроль полиции из-за использования нецензурных слов со стороны полицейской 06.12.2020 в торговом центре Ülemiste, когда сотрудница полиции пыталась обязать надеть на меня маску (маску я тогда так и не надел)", - написала Вестеринен в Facebook.
Вчера он получил официальный ответ с извинениями.
"Ответ на запрос. Департамент полиции и погранохраны рассмотрел ваш запрос, поданный 06.12.2020 по делу в торговом центре Ülemiste.
Полиция не считает способ общения, использованный чиновником в данном случае, правильным. Мы поговорили об этом с сотрудником, и она поняла свою ошибку. Мы сожалеем о том, что такой инцидент произошел, и мы не один раз объяснили полицеской важность вежливого и уважительного общения, чтобы подобные ситуации не повторились в будущем. Желаем крепкого здоровья вам и вашим близким".
Письмо подписано майором Пыхьяской префектуры Таллинна Рааво Ярва. Андрей Вестеринен поблагодарил полицию за признание ошибки.