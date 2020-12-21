На время приостановлены занятия по вождению в автошколах

Она отметила, что это связано с общепринятыми требованиями о том, что все виды программ обучения по интересам и профессионального образования должны предоставляться на расстоянии.

Гулбе отметила, что риск заражения Covid-19 во время уроков вождения увеличивается из-за того, что уроки обычно длятся не менее часа и что клиент и поставщик услуг находятся очень близко друг к другу.

Автошколам также запрещено очно проводить курсы первой помощи.

Уже сообщалось, что во время новых ограничений Управление безопасности дорожного движения (CSDD) продолжит предоставлять клиентам все услуги, включая тесты на вождение.