На время приостановлены занятия по вождению в автошколах

Наряду с новыми дополнительными ограничениями, принятыми правительством с целью снизить распространяемость Covid-19, с 21 декабря по 11 января будут запрещены уроки вождения и экзамены в автошколах, сообщила Байба Гулбе, представитель Министерства транспорта.
Она отметила, что это связано с общепринятыми требованиями о том, что все виды программ обучения по интересам и профессионального образования должны предоставляться на расстоянии.
Гулбе отметила, что риск заражения Covid-19 во время уроков вождения увеличивается из-за того, что уроки обычно длятся не менее часа и что клиент и поставщик услуг находятся очень близко друг к другу.
Автошколам также запрещено очно проводить курсы первой помощи.
Уже сообщалось, что во время новых ограничений Управление безопасности дорожного движения (CSDD) продолжит предоставлять клиентам все услуги, включая тесты на вождение.
Чтобы ограничить распространение Covid-19, правительство в четверг, 17 декабря, решило ввести более строгие ограничения. Они будут действовать в течение трех недель, до 11 января, и не повлияют на свободное передвижение людей.