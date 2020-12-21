Вступают в силу новые меры против Covid-19. Все, что следует знать

Решения правительства. Коротко: Для учащихся 1-6-х классов зимние каникулы продлены до 8 января.

Взрослые должны ходить в магазин только по одному, но с собой можно брать детей до 12 лет.

Разрешена торговля всеми продовольственными товарами, в том числе и алкогольными напитками.

Запрещены все услуги салонов красоты.

Не работают библиотеки, для посетителей закрыты внутренние помещения музеев.

Запрещено проводить ярмарки, в том числе рождественские.

Правительство призывает всех работать удаленно!

Эти ограничения будут действовать в течение трех недель - до 11 января - и не коснутся свободы передвижения людей.

Каникулы

Для учащихся 1-6-х классов еще на неделю продлены зимние каникулы - до 8 января.

Очно, даже в индивидуальном порядке, нельзя проводить никакие практические занятия. В рамках многих курсов профессионального и высшего образования занятия также проходят только удаленно. Исключением является клиническая практика в резидентуре.

Образование по интересам и различные репетиции можно проводить только удаленно.

Не работают библиотеки, закрыты внутренние помещения музеев

В это время не работают также выставки и другие культурные объекты. Также нельзя проводить ярмарки, в том числе рождественские.

В то же время продолжат работать музейные экспозиции на открытом воздухе, организаторы которых должны предотвращать скопление людей, разделять потоки посетителей и обеспечивать дистанцию два метра. На таких условиях открыты и природные тропы.

Торговля

До 11 января в торговле действует регулирование, которое до сих пор применялось в выходные и праздничные дни, но вместе с этим расширены группы товаров, которыми можно будет торговать. В это время разрешена торговля всеми продовольственными товарами, в том числе и алкогольными напитками.

В это время могут работать магазины, где продаются:

продукты питания,

предметы гигиены,

хозяйственные товары первой необходимости,

табачные изделия и электронные устройства для курения,

корм и товары для животных,

пресса,

билеты на общественный транспорт,

маски для лица и средства индивидуальной защиты,

сельскохозяйственная продукция собственного производства,

карты предоплаты для мобильных телефонов,

цветы и елки.

Также разрешена оптовая торговля строительными товарами. Как и прежде, не ограничена торговля в интернете.

Одновременно для мест торговли усилены требования - на одного покупателя должно обеспечиваться не менее 15 квадратных метров доступной площади, покупателей в магазине не должно быть больше, чем имеющихся корзин или тележек, а взрослые должны ходить в магазин только по одному, но с собой можно брать детей до 12 лет или при необходимости ассистента.

Правительство призывает всех работать удаленно

Правительство подчеркивает, что каждый, кому специфика работы позволяет работать удаленно из дома, должен перейти на удаленную работу, и работодатель обязан обеспечить такую возможность. Эти условия касаются и государственных и муниципальных учреждений, и частных предприятий.

Уточнены также требования к обеспечению питания - только производственным предприятиям, где нет возможности обеспечить безопасные перерывы на обед, можно обеспечивать питание на месте, если одновременно едят только те люди, которые работают вместе, за столиком сидит только один человек и соблюдается двухметровая дистанция.

Запрещены все услуги салонов красоты

До 11 января в Латвии запрещены все услуги салонов красоты, в том числе услуги парикмахеров. В этот период нельзя также проводить фотосессии и предоставлять другие фотоуслуги, за исключением фотографирования на документы.

Услуги проката спортивного инвентаря можно оказывать только на открытом воздухе.

Непрофессиональные спортивные тренировки можно проводить только вне помещений