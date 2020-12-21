Оказалось, это тротуар: рижанин получил странный штраф за неправильную парковку

Оштрафованный водитель, который должен заплатить штраф в размере 30 евро за нарушение, рассказал программе Bez tabu, что мог без проблем въехать на "парковку", потому что на обочине тротуара не было бордюра. Также там не было дорожных знаков, запрещающих стоять в этом месте. И все же муниципальный полицейский инспектор выписал ему штраф.

ФОТО: скриншот из программы Bez Tabu

Антон считает, что то, где он оставил свою машину - не тротуар. Он выразил готовность подать иск в Рижскую городскую полицию по поводу вынесенного ему приговора - конечно же, в надежде изменить решение. Однако, даже если это ничего не изменит, он надеется, что своими действиями поможет другим.

Между тем, адвокат Ивар Казакс в передаче Bez tabu указывает, что наказание в данном случае оправдано. Потому что асфальтированная площадь напротив дома на улице Смилгя, 44 - это тротуар. В конце концов, правила дорожного движения не определяют ширину или длину тротуара, и это может быть не просто обычная пешеходная дорожка шириной 1 или 2 метра вдоль проезжей части.

ФОТО: скриншот из программы Bez Tabu

Ласма Грейдане, специалист по связям с общественностью муниципальной полиции, сообщает, что в соответствии с Правилами дорожного движения, если дорожными знаками или дорожной разметкой не указано иное, запрещается останавливаться на тротуарах, пешеходных и велосипедных дорожках. За парковку на тротуарах, пешеходных и велосипедных дорожках, где это запрещено, на водителя налагается штраф в размере 30 евро.

ФОТО: скриншот из программы Bez Tabu

Статья 168-я Закона об административной ответственности предусматривает, что лицо может обжаловать решение, принятое по делу об административном правонарушении, вышестоящему должностному лицу в течение 10 рабочих дней со дня уведомления о решении.