Прекращено пассажирское сообщение с Великобританией

В связи с сообщениями о появлении в Великобритании нового штамма коронавируса с сегодняшнего дня, 21 декабря, до 1 января прекращено пассажирское сообщение с этой страной, сообщила руководитель департамента коммуникации Госканцелярии Илзе Павлова.
В воскресенье, 20 декабря, решение о приостановке пассажирского сообщения с Великобританией принял Кабинет министров, чтобы предотвратить распространение нового штамма Covid-19 в Латвии.
Из Рижского аэропорта в Великобританию летают три авиакомпании - airBaltic, Ryanair и Wizzair. У airBaltic до конца 2020 года было запланировано 22 рейса - 40% из Лондона в Ригу, остальные - из Риги в Лондон. На эти рейсы было продано 1004 билета.
В воскресенье министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хенкок заявил, что распространение недавно обнаруженной и более заразной формы коронавируса невозможно контролировать, и строгий карантинный режим для его сдерживания может оставаться в силе в течение нескольких месяцев.
В результате многие страны временно приостановили пассажирское сообщение с Великобританией.