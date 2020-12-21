Прекращено пассажирское сообщение с Великобританией

В воскресенье, 20 декабря, решение о приостановке пассажирского сообщения с Великобританией принял Кабинет министров, чтобы предотвратить распространение нового штамма Covid-19 в Латвии.

Из Рижского аэропорта в Великобританию летают три авиакомпании - airBaltic, Ryanair и Wizzair. У airBaltic до конца 2020 года было запланировано 22 рейса - 40% из Лондона в Ригу, остальные - из Риги в Лондон. На эти рейсы было продано 1004 билета.

Министерство сообщения подчеркивает, что такое же решение приняли и другие страны Европейского союза до дальнейшего выяснения обстоятельств и изучения нового штамма.

В воскресенье министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хенкок заявил, что распространение недавно обнаруженной и более заразной формы коронавируса невозможно контролировать, и строгий карантинный режим для его сдерживания может оставаться в силе в течение нескольких месяцев.