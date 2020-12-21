6-летняя россиянка вошла в список самых высокооплачиваемых YouTube-блогеров года

Анастасия заняла в рейтинге седьмое место. Согласно подсчетам издания, в этом году юная блогерша заработала 18,5 миллиона долларов. Сейчас на канале девочки около 66 млн подписчиков. Как отмечает журнал, все видео на канале красочные, а контент излагается простым языком, что делает его понятным для просмотра детям из разных уголков мира.

Настя со своим отцом снимает веселые и обучающие ролики. На них дочка и папа собирают Lego, занимаются повседневными делами, рассказывают забавные истории и играют в игры. На видео Настя и папа говорят на русском и английском языках.