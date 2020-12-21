Пн, 21.12.2020
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Олег Шуба, заведующий клиникой токсикологии и сепсиса RAKUS
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6-летняя россиянка вошла в список самых высокооплачиваемых YouTube-блогеров года

ФОТО: скриншот с youtube.com

Издание Forbes опубликовало список самых высокооплачиваемых блогеров в YouTube в 2020-м. В списке - шестилетняя девочка из России по имени Анастасия Радзинская, которая ведет канал Like Nastya вместе с отцом. 

Анастасия заняла в рейтинге седьмое место. Согласно подсчетам издания, в этом году юная блогерша заработала 18,5 миллиона долларов. Сейчас на канале девочки около 66 млн подписчиков. Как отмечает журнал, все видео на канале красочные, а контент излагается простым языком, что делает его понятным для просмотра детям из разных уголков мира.

Настя со своим отцом снимает веселые и обучающие ролики. На них дочка и папа собирают Lego, занимаются повседневными делами, рассказывают забавные истории и играют в игры. На видео Настя и папа говорят на русском и английском языках.

Как пишет "Медуза", в прошлом году Радзинская тоже была в рейтинге Forbes - на третьем месте с годовым заработком в 18 млн долларов.

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