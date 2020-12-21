Латвийские пансионаты не удалось уберечь от Covid-19

Covid-19 выявлен также в несколько муниципальных и частных пансионатах. По данным Центра профилактики и контроля заболеваний, за последние четыре недели в целом в пансионатах заразились 870 постояльцев и около 400 сотрудников.

Министр благосостояния Рамона Петравича в связи с этим заявила, что одна из причин, как коронавирус проникает в пансионаты, где проживают люди из группы высокого риска, состоит в том, что сотрудники пансионатов работают сразу в нескольких местах и переносят вирус из одного пансионата в другой.

Министр также указала, что

некоторые центры социального ухода уклоняются от массового тестирования.

В основном это муниципальные пансионаты, которые придумывают причины, почему не нужно массово тестировать клиентов, что препятствует своевременному выявлению случаев заражения.