Латвийские пансионаты не удалось уберечь от Covid-19

Центры социального ухода не удалось уберечь от Covid-19 - в настоящее время по крайней мере в 13 государственных пансионатах выявлены случаи заражения, в целом больны 435 постояльцев, девять человек умерли, сообщает Neatkarīgā.
Covid-19 выявлен также в несколько муниципальных и частных пансионатах. По данным Центра профилактики и контроля заболеваний, за последние четыре недели в целом в пансионатах заразились 870 постояльцев и около 400 сотрудников.
Министр благосостояния Рамона Петравича в связи с этим заявила, что одна из причин, как коронавирус проникает в пансионаты, где проживают люди из группы высокого риска, состоит в том, что сотрудники пансионатов работают сразу в нескольких местах и переносят вирус из одного пансионата в другой.
Министр также указала, что
В основном это муниципальные пансионаты, которые придумывают причины, почему не нужно массово тестировать клиентов, что препятствует своевременному выявлению случаев заражения.
Быстрое распространение вируса в пансионатах обусловлено отсутствием симптомов. Чаще всего люди после заражения Covid-19 не имеют никаких симптомов, поэтому невозможно сразу выявить, кто заболел, и помочь в этом может только массовое тестирование, которое сейчас в пансионатах проводится раз в неделю.