RUS TVNETКрасоткаЖизньИх ненавидели, поддерживали и сочувствовали, а тем временем они покоряли мир, TikTok и сердца 24 декабря 2020, 0:001 мин для прочтенияИх ненавидели, поддерживали и сочувствовали, а тем временем они покоряли мир, TikTok и сердцаrus.tvnet.lvПродолжение статьи1 / 6ДалееБелорусские женщиныФОТО: коллаж RUS TVNET/instagram.com/awengchuol/charlidamelio/twitterПодводя итоги года, рассказываем, о каких женщинах мы писали, за кем следили и кем восхищались и вдохновлялись больше всего. Белорусские женщиныКамала ХаррисЮлия ЦветковаЧарли ДамелиоАвенг Аде-Чуол Продолжение статьи1 / 6ДалееБелорусские женщины2020TikTokбеларусь после выборовженщиныитоги годаКамала Харрисмария колесниковаСветлана Тихановскаясоцсетиюлия цветкова