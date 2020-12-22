Месть за опоенного индюка? В имантском мини-зоопарке убиты четыре птицы

В начале месяца трое хулиганов украли индейку из парка развлечений в Иманте, и напоили птицу. В отношении мужчин возбуждено уголовное дело, однако на этом ничего не закончилось - в субботу, 19 декабря, прибыв на работу, сотрудница учреждения обнаружила четырех из пяти индеек мертвыми, сообщает программа Degpunktā.
Индюк, которого безжалостно напоили, долгое время страдал от отравления - не ел, мало двигался и плохо себя чувствовал.
Ветеринар Янис Бейнартс, к сожалению, не дает слишком оптимистичных прогнозов.
- сказал он.
Помимо проблем со здоровьем птицы, сотрудница парка развлечений рассказала, что самым трудным временем было сразу после возвращения птицы. Из-за незнакомых запахов к птице жестоко обращались ее сородичи.
Однако, на этом история не закончилось - работница учреждения в субботу, 19 декабря, сообщила о шокирующем открытии - прибыв на работу, она обнаружила мертвыми четырех из пяти индеек в загоне.
Трупы птиц переданы полиции, но работники подозревают, что произошел акт мести. А именно, выглядит, будто индеек задушили или отравили, сообщает программа TV3.
"Всего у нас было пять индеек - двое были с ранами, у двоих не было ничего, просто мертвые, а пятый пропал", - говорит сотрудница Pik Nik Park.
Убитые индейки собраны и отправлены на экспертизу. Причины их смерти до сих пор неизвестны.