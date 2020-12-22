Месть за опоенного индюка? В имантском мини-зоопарке убиты четыре птицы

Индюк, которого безжалостно напоили, долгое время страдал от отравления - не ел, мало двигался и плохо себя чувствовал.

Ветеринар Янис Бейнартс, к сожалению, не дает слишком оптимистичных прогнозов.

"Если бы эта птица выпила еще немного больше водки, она, наверное, была бы уже мертва. Если за шесть дней птица все еще не "проспалась", о никаких хороших прогнозах говорить не приходится", 3

- сказал он.

Помимо проблем со здоровьем птицы, сотрудница парка развлечений рассказала, что самым трудным временем было сразу после возвращения птицы. Из-за незнакомых запахов к птице жестоко обращались ее сородичи.

Однако, на этом история не закончилось - работница учреждения в субботу, 19 декабря, сообщила о шокирующем открытии - прибыв на работу, она обнаружила мертвыми четырех из пяти индеек в загоне.

Трупы птиц переданы полиции, но работники подозревают, что произошел акт мести. А именно, выглядит, будто индеек задушили или отравили, сообщает программа TV3.

"Всего у нас было пять индеек - двое были с ранами, у двоих не было ничего, просто мертвые, а пятый пропал", - говорит сотрудница Pik Nik Park.