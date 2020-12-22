Ср, 23.12.2020
Самое дорогое, что мы можем подарить друг другу - это здоровье и возможность в последующие годы отметить праздник в большем кругу. Давайте подарим друг другу здоровье. Кришьянис Кариньш
Кришьянис Кариньш
1 мин для прочтения

Смертельное ДТП в Саулкрасты: погиб пассажир BMW

Иллюстративное фото

ФОТО: Pixabay

В понедельник, 21 декабря, в Саулкрасты автомобиль врезался в дерево, погиб один человек, сообщили в Государственной полиции.

Авария произошла в 23:21 на ул. Айнажу. Водитель BMW съехал с проезжей части улицы и врезался в дерево, на месте аварии погиб находившийся в автомобиле пассажир. Водитель доставлен в больницу, личность погибшего пока не установлена.

За прошедшие сутки на дорогах зарегистрировано 65 дорожно-транспортных происшествий, в авариях пострадали пять человек, один погиб.

За различные нарушения правил дорожного движения оформлено 300 протоколов, в том числе 112 за превышение скорости, десять - за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, два - за управление автомобилем под воздействием наркотических веществ, два - за агрессивное вождение.

Последние новости

НАВЕРХ
Back