Спортивная карьера, травма спины и дебют в кино: дочь Жан-Клода Ван Дамма - Бьянка

Семья и детство

Бьянка Ван Варенберг (более известна как Бьянка Бри) родилась в США в 1990 году в семье мастера боевых искусств и актера Жан-Клода Ван Дамма и бывшей бодибилдерши Глэдис Португез. Все детство девочки прошло на съемочных площадках, где та наблюдала за работой отца.

Бьянка увлеклась спортом еще в юном возрасте, попробовав различные виды спорта. Остановилась девушка на конькобежном спорте. В течение 2002 года девочка много тренировалась, принимая участие во многих соревнованиях. Выиграла она все, за исключением двух.

Девушка по-настоящему горела этим видом спорта, пока родители не решили переехать в Ванкувер (Канада). Бьянка впала в депрессию, а в результате последней гонки получила не только первое место, но и травму спины. Бьянка продолжала кататься с олимпийской сборной Канады, пока могла справиться с болью. Однако позднее все из-за той же травмы ей пришлось отказаться от мечты.

Бьянка окончила среднюю школу в возрасте 16 лет, затем поступила к Джону Касабланке в Ванкувере, где изучала актерское мастерство.

Ходили слухи, что Бьянка с отцом не всегда были дружны, однако девушка не раскрывает детали личной жизни, поддерживая отца и продолжая его дело.

Кстати, Бьянка также легко садится на шпагат как и Жан Клод.

Карьера

Дебют Бьянки в кино состоялся в 2008 году с небольшой роли Кэсси Рабидо, дочери персонажа Жан-Клода Ван Дамма в фильме "Специальное задание". В дальнейшем она снялась в фильмах "Френчи", "Игры киллеров" и "Шесть пуль".

В один момент Бьянка вернулась в Калифорнию и снова занялась конькобежным спортом, однако в 2011 году британская телекомпания обратилась к семье с просьбой сделать документальное реалити-шоу под названием "Жан-Клод Ван Дамм: За закрытыми дверями" (2011). После выхода телешоу Бьянка режиссер Доминик Бернс с позвал девушку на главную роль Кэрри в его фильме "Вторжение извне" (2012).

Это предложение стало первым, к которому никаких усилий не прилагал ее отец. Конечно же, Бьянка согласилась и поехала в Великобританию, чтобы начать съемки.

Личная жизнь