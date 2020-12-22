ЕК призывает отменить запрет на пассажирские перевозки с Великобританией

"Запреты на полеты и железнодорожные перевозки должны быть сняты с учетом необходимости обеспечить поездки и избежать сбоев в цепочке поставок", - говорится в заявлении ЕК для СМИ.

Европейская комиссия заявила, что следует призывать жителей отказаться от необязательных поездок.

"Полный запрет на поездки лишит тысячи граждан Великобритании и ЕС возможности вернуться домой", - сказал комиссар ЕС по вопросам юстиции Дидье Рейндерс.

Пассажирские перевозки в Великобританию и обратно приостановлены с понедельника, 21 декабря, по 1 января 2021 года.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил в субботу, что миллионам британцев придется изменить свои планы и остаться на Рождество дома, поскольку новый штамм вируса распространяется намного быстрее, чем было известно ранее - допускается, что он на 70% более заразен, но нет никаких доказательств того, что вариант нового вируса, названный VUI 202012/01, будет более смертоносным или менее чувствительным к разработанным вакцинам.