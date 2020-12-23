Линда Мурниеце раскрыла детали свадьбы и рассказала об обручальном кольце

Предпринимательница и бывший министр внутренних дел Линда Мурниеце в рамках программы Pasaki to skaļi на 360TV впервые рассказала о свадьбе с Агрисом Фрейбергсом.
Напомним, что 11 ноября Линда Мурниеце сообщила, что вышла замуж. "Вышла к мужу. Церемония в узком кругу. 3 минуты. В масках", - написала она в соцсетях.
Муж предпринимательницы - лиепайчанин, который работает в торговой отрасли. Свадьба прошла в День Лачплесиса:
"Мы рады, что в ту дату было свободное время и нас согласились поженить", - призналась Мурниеце.
На вопрос, чем ее очаровал муж Агрис, Линда отшутилась.
"Я по фамилии мужа выбирала",
- сказала Мурниеце-Фрейберга, добавив, что возлюбленный является очень взвешенным человеком, на которого можно положиться.
Она не скрывает, что мысль о замужестве сначала была шуткой, которая спустя неделю знакомства прозвучала на одном мероприятии, но обручальное кольцо предпринимательница получила лишь за день до свадебной церемонии.
Это третий брак Линды Мурниеце. В 2012 году она развелась с Раймондом Мурниексом, в союзе с которым у нее родились двое детей. В 2018 году распался ее брак с гастроэнтерологом Хосамом Абу Мери.