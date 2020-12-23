Фото ⟩ На юге Англии образовались огромные очереди грузовиков; не обошлось без столкновений с полицией

В среду в английском портовом городе Дурве образовались огромные очереди грузовиков, разозленные дальнобойщики вступили в конфликты с полицией. Из-за нового штамма Covid-19 Франция частично блокировала сообщение с Великобританией, и, несмотря на то, что запрет вечером во вторник был отменен, множество водителей до сих пор находятся в Дурве, пишет Reuters.
Вечером во вторник Париж и Лондон договорились, что водители с отрицательным тестом на Covid-19 смогут на пароме отправиться во французский портовый город Кале.
Правительство Великобритании указало, что вооруженные силы начнут тестирование водителей, однако это потребует времени.
Таким образом всего за несколько дней до окончания переходного периода Brexit блокирован важнейший торговый путь Великобритании, используемый для транспортировки продуктов питания.
BREAKING: Confrontations between drivers and police officers in Dover after delays in reopening the Channel crossing.— Sky News (@SkyNews) December 23, 2020
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На опубликованных СМИ кадрах видно, что водители рано утром переполнены злостью и мигают фарами, выражая таким образом недовольство чиновниками и полицией. Произошли и небольшие столкновения между водителями и полицейскими.
Многие водители поставляли для британских предприятий запасы товаров, которые те создавали перед окончанием переходного периода Brexit 31 декабря. Ожидается, что с января в силу вступит полный таможенный контроль, что приведет к новым сложностям.
Застрявшие в Дурве водители жаловались, что им недоступно теплое питание и туалет. Понятно, что многие из них не смогут провести Рождество с семьей.
"Нам не дают еды, нам не дают попить, нам недоступен туалет, у нас нет ничего," - заявил журналистам испаноговорящий водитель.
"Ситуация нечеловечная. Мы требуем решения".
Водителям делают самый быстрый тест на Covid-19. В случае положительного результата необходимо будет провести тест PCR, установка результата которого требует более длительного времени. Если он окажется положительным, то больному Covid-19 придется изолироваться в гостиничном номере, оплаченном государством.
Галерея: Очередь грузовиков на юге Англии