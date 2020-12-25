Как интернет-тролли пробуют заткнуть экспертов

С тех пор, как Re:Baltica начала писать статьи по проверке фактов, наш почтовый ящик на Facebook регулярно заполнен оскорблениями. И мы не единственные. С очернением, преследованием, угрозами и вульгарными замечаниями приходится уживаться и должностным лицам, врачам и другим экспертам, которые высказываются о Covid-19 и вакцинации. Так распространители теорий заговоров пытаются дискредитировать тех, кто публично комментирует их высказывания.
Многолетняя тактика противников вакцинации
Руководитель Центра семейной вакцинации Детской клинической университетской больницы Даце Завадска с недовольством противников вакцинации периодически встречается уже примерно последние десять лет. С тех пор, как врач начала чаще комментировать в СМИ важность вакцинации. Хотя и редко, но бывает, что недовольные приходят к ней лично. "Они приходят ко мне в кабинет. Тогда я выясняю, почему они пришли, что не так, и они обычно говорят, что своих детей не вакцинируют. Я спрашиваю, почему. Тогда и начинается весь монолог – я вообще сама не знаю, и разве я не читала это и не видела то", - рассказывает Завадска. Она объясняет, что обычно конструктивный разговор построить не получается: "Они приходят не услышать мои мысли, а они хотят мне лекцию прочитать".
Врач рассказывает, что ни одна из ситуаций до сих пор не оказывалась опасной и сильных эмоций также не вызывала: "Со временем ты просто начинаешь относиться к этому, как к плохой погоде".
В последнее время стали появляться очерняющие записи в соцсетях. Частично Завадску защищает и то, что она не использует социальные медиа.
Однако в этой среде были нападки на педиатра Дану Исарову. Она рассказывает, что в начале очень активно ввязывалась в дискуссии с противниками вакцинации. "В юношеском максимализме мне казалось, что нужно убедить людей, что нужно им обо всем рассказать, что нужно бороться", - говорит она. Изначально врач получала неприятные комментарии в ответ: якобы она защищает интересы фармацевтических компаний и ничего не понимает. Исарова вспоминает: "Немного позже приходили и сообщения. Я не сказала бы, что я получала угрозы, но это были очень неприятные письма с негативным окрасом, где меня звали убийцей, где мне говорили, что, если у меня будут дети и я их вакцинирую, они будут изуродованы, что я и других детей уродую".
Она отмечает, что медики в соцсетях подвержены большому риску. Исарова рассказывает, что к коллегам записывались на визит люди, которые угрожали им на Facebook. Врачи об этом говорить не хотят, потому что боятся. Сама Исарова не сталкивалась с ситуациями, когда ей бы угрожала физическая опасность.
Троллят только за то, что ты исследователь
В последнее время много нежелательного внимания получила и исследователь Рижского университета им. Паула Страдыня Анда Кивите-Уртане. В июле СМИ писали, что за 5 млн евро осуществят десять проектов исследований, в связи с Covid-19. Кивите-Уртане руководит одним из них. На исследование выделено 500 тыс. евро и в нем исследуют влияние Covid-19 на психическое, сексуальное и репродуктивное здоровье, а также влияние на детей и сеньоров. В команде работают 70 человек. С того момента, как она начала руководить проектом, негативные комментарии появляются под каждой ее записью на Facebook. "Всюду под ними писали, что как-то эти полмиллиона надо потратить и тебе легко говорить, потому что у тебя есть полмиллиона. Так, будто все эти 500 тыс. были бы на меня одну", - говорит она.
Исследователь получила и несколько враждебных писем. Но еще более неприятным был звонок от одного из распространителей теорий заговоров после того, как она прокомментировала порталу Delfi миф из соцсетей про статистику Covid-19.
Надо добавить, что в Латвии несколько распространителей заговоров звонят разным экспертам, учреждениями и журналистам регулярно. Нередко после этого на Facebook с резкой подписью выставляются записи этих разговоров.
Кивите-Уртане признает, что эти события повлияли на нее. Исследователь продолжает давать комментарии журналистам, однако участвовать в дискуссиях в соцсетях больше не хочет.
Re:Check говорил и с врачом, которая получила настолько много угроз ее жизни и здоровью, что публично об этом рассказывать не хочет из-за страха новых нападок.
В Литве – подделывают личность и запугивают
Такие угрозы получают и журналисты. Re:Check в сообщениях на Facebook получает как ругательства, так и высказывания, что мы заслуживаем публичного повешения.
Фактчекеры с этим сталкиваются не только в Латвии. Уже ранее Re:Check писал, что в других Балтийских странах у распространителей фейковых новостей аудитория больше. Рассказы литовских журналистов свидетельствуют, что это означает и более активных троллей, а стало быть и больше угроз. Фактчекер литовского Delfi Аисте Мейдуте говорит, что после того, как были опубликованы статьи о Covid-19 или о технологиях 5G, она сама и коллеги получали как личные сообщения, так и э-майлы. Ей угрожали, что уничтожат карьеру. В свою очередь коллеге и его семье угрожали физической расправой. Этот эпизод журналисты восприняли серьезно, потому что примерно годом ранее этот агрессивный мужчина явился в редакцию.
"Всей команде стало сложнее концентрироваться для работы. Мы решили, что больше не будем упоминать имя автора у каждой статьи. Таким образом, по-моему, распространители фейковых новостей не могут концентрироваться на одном человеке", - рассказывает Мейдуте.
С такими нападками столкнулся и фактчекер 15min.lt Вилиус Петкаускас. Распространители теорий заговоров создали особую группу на Facebook, в которой публиковали фото и информацию о журналистах. Члены группы друг друга воодушевляли писать им угрозы. Теперь группа закрыта.
Журналист также вспоминает, как кто-то от его имени создал блог и адрес электронной почты, с которого было отправлено фальшивое письмо генсекретаря НАТО Йенса Столтенберга. В нем утверждалось, будто НАТО планирует отозвать свой контингент из Литвы. Петкаускас допускает, что это была попытка выставить его ненадежным.
За это кого-то наказывают?
Недавно, когда угрозы здоровью и жизни получила и министр здравоохранения Илзе Винькеле, Госполиция отметила, что это уголовно наказуемо. Такие действия не остаются незамеченными – полиция реагирует, и в ее распоряжении есть методы, как узнать идентичность и место нахождения анонимных лиц.
Когда Re:Baltica спрашивала, сколько уголовных процессов начато за угрозы или преследование в интернете, получили ответ, что такие данные не обобщаются, однако работники участков вспомнили четыре случая. Три из них прекращены, а в одном случае уголовный процесс направлен на начало уголовного преследования. Представитель полиции Гита Гжибовска отметила, что случаев, возможно, было и больше.