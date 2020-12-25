Как интернет-тролли пробуют заткнуть экспертов

Многолетняя тактика противников вакцинации

Руководитель Центра семейной вакцинации Детской клинической университетской больницы Даце Завадска с недовольством противников вакцинации периодически встречается уже примерно последние десять лет. С тех пор, как врач начала чаще комментировать в СМИ важность вакцинации. Хотя и редко, но бывает, что недовольные приходят к ней лично. "Они приходят ко мне в кабинет. Тогда я выясняю, почему они пришли, что не так, и они обычно говорят, что своих детей не вакцинируют. Я спрашиваю, почему. Тогда и начинается весь монолог – я вообще сама не знаю, и разве я не читала это и не видела то", - рассказывает Завадска. Она объясняет, что обычно конструктивный разговор построить не получается: "Они приходят не услышать мои мысли, а они хотят мне лекцию прочитать".

Врач рассказывает, что ни одна из ситуаций до сих пор не оказывалась опасной и сильных эмоций также не вызывала: "Со временем ты просто начинаешь относиться к этому, как к плохой погоде".

В последнее время стали появляться очерняющие записи в соцсетях. Частично Завадску защищает и то, что она не использует социальные медиа.

Однако в этой среде были нападки на педиатра Дану Исарову. Она рассказывает, что в начале очень активно ввязывалась в дискуссии с противниками вакцинации. "В юношеском максимализме мне казалось, что нужно убедить людей, что нужно им обо всем рассказать, что нужно бороться", - говорит она. Изначально врач получала неприятные комментарии в ответ: якобы она защищает интересы фармацевтических компаний и ничего не понимает. Исарова вспоминает: "Немного позже приходили и сообщения. Я не сказала бы, что я получала угрозы, но это были очень неприятные письма с негативным окрасом, где меня звали убийцей, где мне говорили, что, если у меня будут дети и я их вакцинирую, они будут изуродованы, что я и других детей уродую".

Она отмечает, что медики в соцсетях подвержены большому риску. Исарова рассказывает, что к коллегам записывались на визит люди, которые угрожали им на Facebook. Врачи об этом говорить не хотят, потому что боятся. Сама Исарова не сталкивалась с ситуациями, когда ей бы угрожала физическая опасность.

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